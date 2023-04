Seymour Hersh: »Selenskyj hat 400 Mio $ veruntreut«

Laut Enthüllungsjournalist Seymour Hersh werden US-Hilfsgelder für die Ukraine von Präsident Selenskyj und seinen Generälen massiv veruntreut. Selenskyj kauft angeblich mit US-Steuergeldern Diesel aus Russland, mit denen er im Krieg ist.

»Die ukrainische Regierung, angeführt von Volodymyr Selenskyj, hat Mittel der amerikanischen Steuerzahler verwendet, um dringend benötigten Dieselkraftstoff zu überteuerten Preisen zu kaufen,« so Seymour Hersh in seinem neusten Substack-Artikel.

Selenskyj kaufe Diesel aus Russland, so Hersh, »dem Land, mit dem er und Washington im Krieg sind«. Der ukrainische Präsident und seine Gefolgsleute hätten »Abermillionen US-Dollar abgeschöpft, die für Dieselkäufe bestimmt waren. CIA-Analysten schätzen die veruntreuten Gelder im letzten Jahr auf mindestens 400 Millionen Dollar«, so Hersh.

»Selenskyj hat billiges Diesel von den Russen gekauft«, so ein US-Geheimdienstmitarbeiter zu Hersh. »Und wer bezahlt den Diesel und das Öl? Wir. Putin und seine Oligarchen verdienen Millionen damit.«

Viele Ministerien in Kiew hätten buchstäblich »gewetteifert«, so Hersh, »um Scheinfirmen für die Einfuhr von Waffen und Munition von Waffenhändlern auf der ganzen Welt zu gründen, die alle Schmiergelder zahlen.« Viele dieser Unternehmen befänden sich in Polen und Tschechien, so Hershs Quelle, andere am Persischen Golf und in Israel. »Ich wäre nicht überrascht zu erfahren, dass es Scheinfirmen auf den Cayman-Inseln und in Panama giubt, an denen viele Amerikaner beteiligt sind«, so ein US-Experte für Außenhandel zu Hersh.

Im Januar sei CIA-Direktor William Burns nach Kiew geflogen, um Selenskyj mit einer Liste mit 35 korrupten ukrainischen Generälen und Politikern zu konfrontieren, die Millionen US-Steuergelder veruntreuten. Selenskyj hätte zehn Generäle entlassen, aber nichts wirklich geändert, so Hershs Quelle.

»Er hat die zehn Generäle gefeuert, die am dreistesten mit ihrem Geld geprotzt haben, die mit neuen Mercedes-Limousinen durch Kiew gefahren sind«, so Hershs Quelle.

Selenskyjs zahnlose Reaktion führte laut Hershs Geheimdienstquelle zu einem »totalen Zusammenbruch des Vertrauens« zwischen der Biden-Regierung und den US-Nachrichtendienstlern.

