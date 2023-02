»Nord-Stream wurde von Tauchern der US Navy gesprengt«

Der renommierte Investigativjournalist und Abu Ghraib-Enthüller Seymour Hersh hat einen detaillierten Bericht veröffentlicht, der rekonstruiert, wie die Nord Stream Pipeline von der US Navy gesprengt wurde.

»Im vergangenen Juni platzierten Navy-Taucher (vom Diving and Salvage Center der U.S. Navy), die unter dem Deckmantel einer großen Nato-Übung namens BALTOPS 22 operierten, den ferngezündeten Sprengstoff, der drei Monate später drei von vier Nord Stream-Pipelines zerstörte, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der Planungen«, so Seymour Hersh.

Hersh ist einer der renommiertesten US-Investigativjournalisten und deckte 2004 den Folterskandal in Abu Ghraib, Irak auf. Er verfügt über ausgezeichnete Kontakte in den US-Nachrichtendiensten.

»Die beiden Pipelines, die als Nord Stream 1 bekannt sind, versorgten Deutschland und einen Großteil Westeuropas seit mehr als einem Jahrzehnt mit billigem russischem Erdgas. Ein zweites Pipelinepaar namens Nord Stream 2 war gebaut worden, jedoch noch nicht in Betrieb. Nun, da der blutigste Krieg in Europa seit 1945 droht, sah Präsident Joseph Biden die Pipelines als Vehikel für Wladimir Putin, um Erdgas für seine politischen und territorialen Ambitionen instrumentalisieren.«

»Im Dezember 2021, zwei Monate bevor die ersten russischen Panzer in die Ukraine rollten, berief (der Nationale Sicherheitsberater) Jake Sullivan »eine neu gebildeten Task Force ein,« so Hersh. »Mitarbeiter der Joint Chiefs of Staff, der CIA , und des Außen- und das Finanzministeriums – und bat um Empfehlungen, wie man auf Putins drohende Invasion reagieren sollte.« Den Teilnehmern wurde laut Hershs Quelle klar, dass Sullivan einen Plan zur Zerstörung der beiden Nord Stream-Pipelines erwartete – und zwar auf Wunsch des Präsidenten der Vereinigten Staaten.«

Im Rahmen des NATO-Manövers BALTOPS 22 hätten Navy-Taucher im Juni 2022 Sprengladungen an der Pipeline angebracht, die drei Monate später durch eine Sonarboje gezündet wurden, die von einem Navy-Flugzeug abgeworfen wurde, so Hersh. Der Bericht deckt sich mit den Fakten des Nord Stream Anschlags, die Freie Welt hier rekonstruiert hat.

Alle Beteiligten hätten verstanden, was auf dem Spiel stehe, so Hersh. »Das ist kein Kindergarten«, zitiert Hersh seine anonyme Quelle. »Wenn dieser Angriff auf die Vereinigten Staaten zurückverfolgt wird, wäre das ein kriegerischer Akt« gegenüber der deutsch-russischen Pipeline.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Zakharova forderte das Weiße Haus auf, sich zu dem Bericht zu äußern.

Die Sprecherin des Weißen Hauses Adrienne Watson nannte Hershs Bericht »falsche und vollständig aus den Luft gegriffen. CIA-Sprecherin Tammy Thorp nannte den Bericht ebenfalls »vollkommen falsch.«

Gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS bekräftigte Hersh die Glaubwürdigkeit seiner Quelle. »Es ist jemand, der ziemlich viel darüber weiß«, sagte Hersh gegenüber TASS. »Ich kann aber aus offensichtlichen Gründen keine Namen nennen.«