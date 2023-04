»Es war nicht Russland«

Trump: Wahrheit über Nord Stream würde USA großen Schaden zufügen

In einem einstündigen Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, das am Dienstag ausgestrahlt wurde, fragte Tucker Carlson Trump, »Wer die Nord Stream-Pipeline in die Luft gesprengt hat«. Trump suggerierte, dass die Wahrheit sehr nachteilig für die USA wäre.

Veröffentlicht: 12.04.2023 - 13:23 Uhr

von Redaktion (et)

»Ich möchte unser Land nicht in Schwierigkeiten bringen, also werde ich darauf nicht antworten“, sagte Trump zu Carlson. Er schien damit anzudeuten, dass die Wahrheit über den Nord-Stream-Angriff den Vereinigten Staaten großen Schaden zufügen würde, wenn sie herauskommen würde. »Aber ich kann dir sagen, wer es nicht war: Russland«, so Trump. „Weißt du noch, als sie Russland die Schuld gaben? Sie sagten ‚Russland hat seine eigene Pipeline in die Luft gesprengt.‘ Du hast damit auch viel Spaß gehabt“, so Trump. Tucker Carlson ist der einzige führende Nachrichtenmorderator in den USA, der die explosiven Enthüllungen von Seymour Hersh thematisiert hat. »Es war nicht Russland«, sagte Trump, der wabermals betonte, dass der ukraine.-Krieg unter seiner Führung nicht stattgefunden hätte. Video: Tucker Carlson interviewt Donald Trump