Russland beantragt Nord Stream Ermittlungen im UNO Sicherheitsrat

Russland hat eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates für den 22.2. beantragt, um die Sabotage der Nord Stream-Pipeline zu erörtern, so der Stellvertretende Vertreter Russlands bei der UNO Dmitry Polyansky. Die Duma verurteilte den Anschlag und forderte, die »Täter und Hintermänner von Gericht zu stellen«.

»Angesichts neuer Informationen über die Sprengung der Nord Stream-Pipelines haben wir eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates am 22. Februar um 15:00 Uhr New Yorker Zeit beantragt“, so Polyansky.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, forderte das Weiße Haus auf, sich zu dem explosiven Bericht des Investigativjournalisten Seymour Hersh zu äußern.

»Das Weiße Haus muss sich jetzt zu diesen Fakten äußern«, sagte Zakharova auf ihrer Telegram-Seite, wo sie Hershs Behauptungen zur angeblichen US-Sabotage der Nord Stream-Pipeline am 26. September 2022 zusammenfasste.

In einer Resolution dazu sagte die russische Duma:

Die am 8. Februar 2023 veröffentlichten Ergebnisse einer Untersuchung des amerikanischen Journalisten Seymour Hersh belegen eindeutig, dass das Militär der Vereinigten Staaten von Amerika und ihre norwegischen Komplizen einen kriminellen Angriff auf drei Äste der Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2 in der Ostsee verübt haben.

Die Regierung von Joe Biden, der den rechtswidrigen Befehl erlassen hat, trägt die volle Verantwortung sowohl für den milliardenschweren Schaden an den Eigentümern in Russland, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden der wichtigsten Energieinfrastruktur des eurasischen Kontinens,t als auch für die langfristige nachteilige Auswirkungen dieses Angriffs auf die wirtschaftliche Entwicklung der Länder der Region insgesamt, sowie für die katastrophalen Umweltschäden.

Diese Tatsachen wurden nur dank des Mutes und der Professionalität von Seymour Hersh veröffentlicht, einem der renommiertesten amerikanischen Investigativjournalisten, der weltweite Anerkennung für seine Aufdeckung der grausamen Verbrechen erlangte, die von amerikanischen Mördern im vietnamesischen Dorf My Lai begangen wurden.

Die jüngsten Verbrechen der USA wurden der ganzen Welt offenbart. Eine gründliche internationale Untersuchung, Bestrafung der Täter und Entschädigung für den verursachten Schaden muss jetzt folgen.

Der zynische Wunsch nach geopolitischer Weltherrschaft und wirtschaftlichem Vorteil durch die gewaltsame Eliminierung natürlicher Konkurrenten, gepaart mit aggressivem Russenhass und völliger Missachtung des Völkerrechts durch die US-Regierung, stellt sie mit rücksichtslosen Terroristen und Kriegsverbrechern gleich.

Amerikanische Politiker haben die lebenswichtigen Interessen ihrer engsten Verbündeten ignoriert und einen Sanktionskrieg entfesselt, der den Grundsätzen des freien Handels und des fairen Wettbewerbs zuwiderläuft und bis heute bewaffnete Konflikte schürt, fördert und erleichtert. Die USA führen verdeckte Operationen zum Sturz demokratisch gewählten Regierungen auf der ganzen Welt durch, die ihnen lästig sind.

Nun haben sie im Zuge dieser aggressiven und illegalen Politik die lebenswichtigste Infrastuktur des europäischen Kontinents gesprengt.

Die Mitglieder der Staatsduma der Russischen Föderation beantragen hiermit eine gründliche Untersuchung dieses offenkundigen Akts des internationalen Terrorismus im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einzuleiten, eine vollständige rechtliche Aufarbeitung dieser ungeheuerlichen Sabotage vorzunehmen, und die Hintermänner und Täter dieses völlig willkürlichen Verbrechens, das die Sicherheit des gesamten eurasischen Kontinents gefährdet, vor Gericht zu stellen.