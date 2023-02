Drosten und die Pentagon-Biolabore in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski hat am Tag der russischen Invasion am 24.2.2022 die Vernichtung aller Dokumente im Zusammenhang mit Hunter Bidens Firma Metabiota angeordnet. Der deutsche Corona-Papst Dr. Christian Drosten hat mit dem Chef des Biounternehmens Metabiota zusammen gearbeitet und an Fledermausviren geforscht.

Dr. Nathan Wolfe ist Gründer und Vorsitzender von Metabiota. Er ist auch Young Global Leader des World Economic Forum. 2021 wurde Metabiota vom WEF als Technology Pioneer ausgezeichnet.

Metabiota ist ein Subunternehmer des Pentagon und gründete zusammen mit der EcoHealth Alliance von Pete Daszak das Predict Programm zur Vorhersage globaler Pandemien. Die US-Regierung finanzierte die Coronavirus-Forschung am Wuhan Institute für Virologie durch die EcoHealth Alliance.

2014 erhielt Metabiota ein Investment von 500.000 $ von Hunter Bidens Firma Rosemont Seneca Technology Partners für das Biolabor-Programm in der Ukraine. Hunter Biden kommunizierte zu dieser Zeit auch mit der korrupten Erdgasfirma Burisma bezüglich eines möglichen Investments in Metabiota. Burisma bezahlte Hunter Biden zu dieser Zeit 1 Mio. $ im Jahr für unbekannte Aufgaben, vermutlich für Zugang zu seinem Vater, dem damaligen Vizepräsidenten der USA.

Der deutsche Corona-Papst Dr. Christian Drosten arbeitete 2011-2012 mit Dr. Nathan Wolfe zusammen und publizierte mit ihm 2011 die Arbeit »Re-emergence of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in Central Africa« und 2012 »Hantavirus in bat, Sierra Leone«.

Am 5.6.2021 hat Drosten der Freien Welt gegenüber gesagt, er sei »mit einzelnen Arbeiten von Dr. Peter Daszak durch Lektüre der Fachliteratur vertraut. In der Vergangenheit stand ich mit ihm auch vereinzelt im wissenschaftlichen Austausch, wie er in der Forschung üblich ist. Darüber hinaus stehe ich in keinerlei Verhältnis zu Dr. Daszak – weder beruflich noch privat.« Dasselbe gelte für Dr. Ralph Baric von der Universität North Carolina, dem Paten der Gain-of-Function Forschung, und dessen Schülerin Dr. Shi Zhengli vom Wuhan Institut für Virologie (WIV).

Am 14.-18.5.2023 gibt Drosten laut Veranstalter die Auftraktrede beim Internationalen Nidovirus Symposium in Montreux mit Dr. Shi Zhengli, Dr. Ralph Baric und Dr. Marion Koopmans vom Erasmus Medizinzentrum Rotterdam auf. Koopmans ist Kollegin von Drosten und Daszak und nahm für die WHO mit Daszak an der »Untersuchung« in Wuhan 2021 teil, die nie das WIV besuchte und im Wesentlichen die Parteilinie der KP Chinas wiedergab. Koopmans publizierte mit Drosten die umstrittene PCR-Studie »Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR« ohne umfangreiches Peer-Review, die die PCR-Tests zum weltweiten Standard in der Coronatestung machte, und behauptete im März 2020, es gebe eine weitreichende Ansteckungsgefahr bei asymptomatischen Corona-Patienten, der Grund für die Lockdowns und Testungen bei Gesunden. Beide Behauptungen sind inzwischen stark umstritten.

Beim ersten öffentlichen Zussammentreffen einiger der Hauptakteure im Krimi um den Corona-Ursprung in Montreux im Mai geht es aber keineswegs um eine Aufklärung der Ursachen der weltweiten Pandemie. Immerhin könnte die genannten Personen einen erheblichen Beitrag zur Aufklärung leisten , z.B. durch die Wiederherstellung der Virusdatenbank des Wuhan Instituts für Virologie, die am 12.9.2019 plötzlich verschwand und nie wieder aufgetaucht ist. Ebenfalls könnten die genannten Forscher den Aufruf der Forscher um Prof. Roland Wiesendanger für ein weltweites Moratorium biowaffenartiger Gain-of-Function Forschung unterstützen, anstatt neue riskante Experimente anzustreben.

Auf eine Anfrage zu seiner Zusammenarbeit mit Dr. Nathan Wolfe von Metabiota und dem Auftritt mit Dr. Shi Zhengli und Dr. Ralph Baric reagierte Drosten nicht.

Lesen Sie auch:

US-Biolabor-Firma in der Ukraine arbeitet mit EcoHealth und Wuhan-Institut

Der Tiefe Staat, die Bidens, die Ukraine und die Biowaffenlabore

»Pfizer versucht potentere Corona-Mutanten herzustellen«

Drosten diffamierte Kollegen als »Querdenker« und »Pseudo-Experten«

Drosten wollte Laborursprung von Corona schon Februar 2020 »angreifen und verwerfen«

48 Top-Forscher fordern Verbot von biowaffen-artiger Virusforschung

Corona-Vertuschungskampagne der Mainstream-Medien geht weiter

Drosten unterliegt Wiesendanger in wesentlichen Punkten vor Gericht

Warum wurde die Gain-of-function-Forschung von der Charité verheimlicht?

Die »Gain-of-Function« Forschung des Dr. Christian Drosten

Herr Drosten, entschuldigen Sie sich und sagen uns die Wahrheit

Es wird eng für Christian Drosten: »Kampagne gegen mich«

Wiesendanger fordert juristische Aufarbeitung von Corona-Ursprung

Fauci und Drosten finanzierten Wuhan-Labor

Fauci Leaks: Neue E-Mails belasten US Coronapapst schwer

219 010 € von der EU für das Wuhan-Labor für Virologie

Warum haben Medien und Wissenschaft die Laborursprungstheorie zensiert?

16 Top-Forscher werfen Drosten und Co. »Verbreitung von Verschwörungstheorien« vor



»Killervirus im Wedding«: Fauci, Drosten und die Supervirenforschung

Die Supervirenforschung des Dr. Drosten

Wie 27 namhafte Wissenschaftler eine »Verschwörungstheorie« erfanden