Die Biotech-Firma Metabiota, die von Hunter Biden finanziert wurde, um in der Ukraine im Auftrag des Pentagon Biowaffen-Labore zu unterhalten, hat Verbindungen zur EcoHealth Alliance von Peter Daszaks und dem Wuhan Institue für Virologie.

8 Mitarbeiter von Metabiota und 14 Mitarbeiter von EcoHealth sind Mitglieder des PREDICT Global Consortium von EcoHealth und USAID der US-Regierung, so die PREDICT Webseite.

PREDICT wurde 2009 initiiert, um »die globale Kapazität zur Erkennung und Entdeckung von Viren mit pandemischem Potenzial zu stärken, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können«, heißt es auf der Webseite, darunter »Coronaviren, die Familie, zu der SARS und MERS gehören«. Das Projekt ist Teil des Emerging Pandemic Threats-Programms von USAID der US-Regierung, heißt es auf der Website (Neuartige Pandemische Bedrohungen).

Am Montag legte der Befehlshaben der russischen nuklearen, biologischen und chemischen Verteidigungskräfte, Generalleutnant Igor Kirillov, Dokumente vor, die angeblich von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des Pentagon stammen und acht weitere Personen identifizieren (siehe Foto), die an der von den USA finanzierten Forschung in der Ukraine beteiligt sind, so Russia Today (in der EU zensiert): »Unter den Namen, die Kirillov hervorhob, war Karen Saylors von Labyrinth Global Health, zuvor bei Metabiota, einem Unternehmen, das mit dem Sohn Hunter von US-Präsident Joe Biden verbunden ist.“

Karen Saylors ist Mitglied des Predict-Teams von USAID/EcoHealth und führte noch 2022 mit Nathan Wolfe von Metabiota Fledermaus-Coronavirus-Forschung durch: »Targeted genomic sequencing with probe capture for discovery and monitoring of coronaviruses in bats«. Saylors und Peter Daszak waren zusammen mit Zhengli Shi vom Wuhan Institut für Virologie 2022 Co-Autoren von »Predicting the potential for zoonotic transmission and host association for novel viruses«.

Saylors und Daszak arbeiteten beide 2021 an »Socializing One Health: an innovative Strategy to Investigatal Social and Behavioral Risks of Emerging Virus Threats«.



Saylors hat laut ResearchGate mit Ariful Islam, W. B. Karesh, Marc Valitutto, Ava Sullivan, Catherine Machalaba, Emily Hagan und Peter Daszak von der EcoHealth Alliance, Bradley S. Schneider, U. Tamoufem Joseph Fair und Corina Monagin von Metabiota, sowie Ronald Burke vom Global Emerging Infections Surveillance & Response System der US-Armee zusammengearbeitet.



Laut Kirillov hat das russische Militär mehr als 20.000 Dokumente und andere Materialien im Zusammenhang mit den biologischen Programmen in der Ukraine sichergestellt. Die Beweise »bestätigen den Schwerpunkt des Pentagons auf Herstellung biologischer Waffenkomponenten und deren Erprobung an der Bevölkerung der Ukraine und anderer Staaten an der Grenze (zu Russland).«