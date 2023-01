»Pfizer versucht potentere Corona-Mutanten herzustellen«

Der Forschungsleiter beim Impfhersteller Pfizer hat laut einem heimlich aufgenommenen Video der Investigativjournalisten von Project Veritas zugegeben, dass Pfizer versuche, das Coronavirus zu mutieren, »damit wir präventiv neue Impfstoffe entwickeln können.«

Jordon Trishton Walker, Pfizer Director of Research and Development, Strategic Operations - mRNA Scientific Planner sagte laut dem heimlich aufgenommenen Video: »Eines der Dinge, die wir [Pfizer] erforschen, ist, warum wir es [Corona] nicht einfach selbst mutieren, damit wir präventiv neue Impfstoffe entwickeln können, klar? … Wenn wir das tun würde, besteht natürlich die Gefahr, dass niemand ein Pharmaunternehmen haben möchte, das verdammte Virenmutanten herstellt«, sagte Walker.

Auf Nachfrage sagte Walker, das, was er beschreibe sei jedoch etwas anderes als die umstrittene biowaffenartige »Gain-of-Function« Forschung. Walker lachte und sagte, „nein, wir nennen es »gelenkte Evolution« des Virus.

Walker nahm in dem Video zur Kenntnis, dass Pfizer Experimente durchführe, um Corona-Mutanten gefährlicher zu machen: »Nach dem, was ich gehört habe, optimieren sie den [COVID-Mutationsprozess], aber sie gehen langsam vor, weil alle sehr vorsichtig sind – offensichtlich wollen sie ihn nicht zu sehr beschleunigen. Ich denke, sie versuchen es auch nur als Test, weil Sie offensichtlich nicht damit werben wollen, dass Sie zukünftige Mutationen hergestellt haben.«

»Sag es niemandem. Versprich mir, dass du es niemandem erzählst“, sagte Walker seinem Gesprächspartner. »Die Art und Weise, wie es funktionieren würde, wäre, dass wir das Virus in Affen einbringen und sie sukzessive dazu bringen, sich gegenseitig zu infizieren, und wir Serienproben von ihnen sammeln.«

Walker zog Parallelen zwischen dem aktuellen Pfizer-Projekt und dem möglichen Ursprung des SARS-Cov-2 Virus am Wuhan Institut für Virologie in China.: »Man muss sehr vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass diese Virusmutante, nicht entweicht und überall hinkommt. So ähnlich hat das Virus in Wuhan begonnen, , vermute ich. Es macht keinen Sinn, dass dieses Virus aus dem Nichts aufgetaucht ist. Das ist Unsinn«, so der Pfizer-Forschungsleiter.

»Man sollte mit Viren keine Gain-of-Function-Forschung betreiben. Eigentlich nicht. Wir können aber diese bestimmten Strukturmutationen vornehmen, um sie potenter zu machen. Daran wird derzeit geforscht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich hoffe mal, dass es keine weiteren (Pandemie-) Ausbrüche mehr geben wird, um Himmels Willen“, so Walker.

Pfizer hat dazu noch keinen Kommentar abgegeben. Das Video wird im Internet von Google zensiert. Die Mainstream-Medien, die oft Pfizer-Werbung schalten, ignorieren den Skandal völlig.

Mit den eigenen Aussagen durch James O'Keefe von Project Veritas konfrontiert rastete Walker komplett aus und versuchte O'Keefes iPad mit dem Video zu zerstören.

Tucker Carlson: Project Veritas enthüllt Pfizer Corona-Experimente