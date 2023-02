☣Der Tiefe Staat, die Bidens, die Ukraine und die Biowaffenlabore☣

Der US-Blogger Jacob Creech, der als Erster über die US-Biolabore in der Ukraine berichtet hat, ist Dank Elon Musk wieder auf Twitter, und enthüllt, dass Wolodymyr Selenski am Tag der russischen Invasion am 24.2.2022 dringend angeordnet hat, alle staatlichen Unterlagen zu Hunter Bidens Biotech-Firma Metabiota zu vernichten.

Creech veröffentlichte am 14.6.2022 ein Schreiben des ukrainischen Verteidigungsministeriums, laut dem am 24.2.2022 »nach einem Erlass des Präsidenten alle 'persönlichen Unterlagen' vom Center for Public Health des ukrainischen Gesundheitsministeriums, dem I.I. Mechnikow Ukrainischen Forschungsinstitut für Pestbekämpfung (UFIPV) des des ukrainischen Gesundheitsministeriums, und der Zhytomyr Biolabor in Zusammenarbeit mit Metabiota, Inc.« vernichtet wurden. Sein Twitter-Konto wurde daraufhin gesperrt

Ein Video der Deutschen Welle vom 24.2.2022 zeigte ukrainische Soldaten, die hinter einem Geheimdienstgebäude Dokumente verbrannten.

Creech schrieb in einem Twitter Thread, er würde »enthüllen, warum Politiker des US-Establishments Panzer, Jets, Waffen, Ausrüstung und mehr als 100 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken:«

Rückblende ins Jahr 2005. Damals besuchten Senator (Barack) Obama und Senator (Richard) Lugar ehemalige sowjetische biologische und chemische Einrichtungen in der Ukraine und legten damals die Wurzeln des geheimen US-Engagements in der Ukraine – vorgeblich um »Biowaffen abzurüsten«.

Die Labore waren Teil eines sowjetischen Biowaffen-Forschungsnetzwerks, die extrem tödliche Krankheitserreger erzeugten.

Wenn die USA jedoch »Gain-of-Funktion« Forschung betreiben, dann ist das angeblich keine Biowaffenforschung. 2005 die Washington Post zu, dass die »Seuchenschutz-Forschung« mit der Herstellung extrem tödlicher Krankheitserreger verbunden ist, also Biowaffen.

Die USA, angeführt von Obama, verabschiedeten das Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Act von 2005. Die USA übernahmen ehemalige sowjetische Labors und Einrichtungen, angeblich, die um Bestände an nuklearen, chemischen und biologischen Waffen in der Ukraine zu zerstören (siehe Foto).

Obama öffnete damit die Schleusentore für den Deep State in der Ukraine. Er erstellte mit der ukrainischen Regierung biologische Waffenprogramme und stellte für US-Oligarchen Verbindungen her, um Biolaborunternehmen im rechtsfreien Raum Ukraine aufzubauen. Unternehmen wie Hunter Bidens Metabiota.“

Dann ging alles den Bach runter. Im Februar 2014 brach in der Ukraine der Bürgerkrieg unter US-Aufsicht (Obama) as. In den Wirren des Ummsturezs übernahm das US-Außenministerium von Hillary Clinton und die CIA die volle Kontrolle über die ukrainische Regierung."

US-Ostbeauftragte Victoria Nuland sagte am 8.3.2022: »Die Ukraine hat biologische Forschungseinrichtungen, und wir sind sehr besorgt, dass russische Streitkräfte diese einnehmen könnten«. Nuland führte 20124 eine Farbrevolution in der Ukraine durch.

Sie trat einen Bürgerkrieg los, setzten eine US-Marionette als Regierungschef ein und schufen ihren eigenen Statthalterstaat des Deep State.

Sobald sie die vollständige Kontrolle über die ukrainische Regierung hatten, begannen die Bidens mit ihren schmutzigen Geschäften. Joe Biden besuchte die Ukraine mehr als 13 Mal und ließ sich von ukrainische Oligarchen schmieren. Er nutzte seine Macht, um einen Staatsanwalt entlassen zu bekommen, der seine korrupten Geschäfte untersuchte.

Der Grund, warum unsere Steuergelder in die Ukraine fließen, ist, dass die Ukraine eine Briefkastenfirma des Deep State ist, der von den herrschenden Familien der Demokraten und Soros kontrolliert wird. Sie versuchen, ihre Vermögenswerte und Geheimnisse in der Ukraine zu schützen. Am schlimmsten ist die Biowaffenforschung,

Der Grund, warum die Mainstream-Medien in den USA 100% hinter der Ukraine stehen ist, dass die Medien von Werbegeldern der Pharmaunternehmen abhängig sind. Die selben Pharmaunternehmen, die Biolabore in der Ukraine benutzen, um Krankheitserreger herzustellen, um ihre lukrativen Impfstoffe zu verkaufen … Kapiert?

Der Grund, warum das FBI und Homeland Security jetzt total auf Überwachungsstaat machen und Big Tech zur Waffe machten, um alle Berichte über die Biolaborein der Ukraine zu zensieren, ist, dass die Geheimdienste durch den Deep State kontrolliert werden. Derselbe Deep State, der die Menschen nicht von ihrem Plan zur Pandemieerzeugung erfahren lässt …

Der Grund, warum Zelensky dem ukrainischen Verteidigungsministerium befahl, alle staatlichen Dokumente zu vernichten, die mit den US-amerikanischen Biolabor-Unternehmen Metabiota und Battelle verbunden sind … an dem Tag, an dem der Krieg ausbrach (24.2.22) … ist, weil er wusste, dass Putin nach den Biowaffen sucht.

Der Grund, warum die WHO der Ukraine riet, alle ihre Krankheitserreger zu zerstören (in den Laboren, von denen die Medien sagten, dass sie nicht existierten) … ist, weil die WHO wusste, dass Putin nach den Biowaffen sucht. Dieselbe WHO, die mit Corona einen globalen medizinischen Polizeistaat geschaffen hat.

Die Pharmariesen, die Mainstream-Medien, Big Tech, die Geheimdienste, Selenski, WHO und die Politiker des Deep State arbeiten alle zusammen, um dasselbe Ziel zu erreichen und die kriminelle Produktion biologischer Waffen in der Ukraine zu vertuschen. Zufälligerweise dieselber Organisationen, die auch von der Corona-Pandemie profitiert haben.

Das ist der Grund warum diese Organisationen in Bezug auf alles, was mit Corona, der biologischen Forschung und der Ukraine zu tun hat, extrem dünnhäutig sind. Es liegt nicht daran, dass sie so gemeinnützig sind. DEs liegt daran, dass wir ihren Verbrechen auf der Spur sind und es dafür harte Strafen gibt.

Panzer, Jets, Waffen, Ausrüstung, mehr als 100 Milliarden Dollar an Steuergeldern, die geopferten Leben der Menschen in der Ukraine … In den Augen des Deep State ist es das alles wert. Sie tun alles, um ihre Biowaffenproduktion zu vertuschen. Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. Corona war der Startschuss.

