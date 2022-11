Jack Maxey: Hunter Biden hatte Beziehung zu Biolabors in der Ukraine und in Wuhan

Telefongespräche, Dateien, und Berichte von John Gao belegen Hunter Bidens Komplizenschaft bei düsteren Machenschaften in China.

Jack Maxey, ehemaliger Co-Moderator von Steve Bannon’s War Room und derzeitiges Mitglied von LifeSite’s Faith & Reason, hat eine Verbindung zwischen Hunter Biden, dem Forschungsunternehmen Metabiota - das an Biolaboren in der Ukraine beteiligt ist - sowie dem chinesischen Labor in Wuhan aufgedeckt, das für den Ausbruch des Coronavirus verantwortlich ist, wie Maike Hikson auf LifeSiteNews berichtet.

Maxey stützte sich bei seinen Erkenntnissen auf einige der E-Mails, die auf dem Laptop von Hunter Biden gefunden wurden, sowie auf weitere Nachforschungen, die er persönlich anstellte. Obwohl Maxey schon seit einiger Zeit über diese Zusammenhänge spricht, wurde die Geschichte bisher weitgehend übersehen.

In einem Interview mit der Sovereign Soul Show am 7. September erklärte Maxey diese entscheidende und beunruhigende Verbindung zwischen Hunter Biden und dem Labor in Wuhan wie folgt:

»Lassen Sie uns zurück zu COVID gehen. Hunter Biden und seine Partner haben buchstäblich Millionen von Dollar von Metabiota erhalten. Metabiota war ein privatisiertes Unternehmen, mit dem der US-Geheimdienst die Biolabore in der Ukraine betrieb, die ich aufgedeckt habe; [sie sind] auch tief in das Wuhan-Labor involviert. Sie können Papiere finden, die von Metabiota geschrieben wurden und sie als Fledermaus- und Koronaexperten beschreiben. Und Hunter hatte eine Sekretärin in Peking namens Xiaoyang, ihr Nachname ist Zeng, buchstabiert Z E N G, und ihr Ehemann ist ein Mann namens Fu Gao oder George Gao, ein hochrangiger Mann in der chinesischen CDC. Und Hunter bringt diesen Mann mit Metabiota zusammen, und sie führen im Wesentlichen die Funktionsgewinnungsexperimente im Labor in Wuhan durch, von dem wir COVID haben! Der US-Geheimdienst und widerliche Gestalten wie Tony Fauci und andere sind für den COVID-Ausbruch genauso verantwortlich wie die chinesischen Kommunisten, weil wir ihre Frankenstein-Experimente nach China verlagert haben, weil es ihnen gesetzlich nicht erlaubt war, diese Experimente in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Und sie sind völlig abtrünnig geworden, und jetzt haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ihr Leben verloren; die Wirtschaft der Welt hat Billionen und Billionen an entgangenen Möglichkeiten verloren, Familienunternehmen wurden zerstört: Diese Leute müssen zur Verantwortung gezogen werden.«

Im August dieses Jahres hatte Maxey seine These bereits ausführlich entwickelt und präsentiert.

Auf einer politischen Kundgebung in Bloomsburg, Pennsylvania, am 27. August bezeichnete Maxey Metabiota als »den Hauptauftragnehmer innerhalb all dieser ukrainischen Labore«. Er bezog sich dann auch auf eine bestimmte E-Mail auf dem Laptop von Hunter Biden »zwischen Eric Schwerin, Hunters Broker-Dealer-Manager und Hunter [Biden], in der es heißt: ‘Hunter, wir müssen Xiaoyings Ehemann in die Finger bekommen, denn ich glaube, er und die CDC könnten für Metabiota sehr hilfreich sein.’«

Der Yale-Absolvent und Politologe erläuterte dann auch die Geschichte von Metabiota und wie es »vom US-Geheimdienst geschaffen wurde«:

»Im Jahr 2005 gab es eine präsidiale Studie über Massenvernichtungswaffen. Sie ist nicht klassifiziert, Sie können sie online finden. Im Abschnitt über Massenvernichtungswaffen gibt es einen Abschnitt über biologische und biologische Agenzien - egal ob sie im Labor hergestellt wurden, ob es sich um Massenvernichtungswaffen handelt oder ob sie natürlich vorkommen. Und nach H1N1 haben wir beschlossen, dass wir ein Frühwarnsystem brauchen, um diese Viren und biologischen Agenzien auf der ganzen Welt überwachen zu können. Die Empfehlung in diesem Dokument lautete, dass wir schnelle Spezialeinheiten bilden, sie in biologischen Waffen ausbilden und ihnen dann Wissenschaftler zur Seite stellen, die wir akademisch unterstützen und was auch immer, aber es wird eine Operation sein, die vollständig unter dem Dach der US-Geheimdienste steht. Nun, wie bei allem anderen unter Präsident [George W.] Bush, erkannten sie, dass jemand reich werden könnte, wenn er es privatisiert. Also schufen sie Metabiota. Das ist so ähnlich wie Blackwater, oder? Und Metabiota ist der Hauptauftragnehmer in all diesen ukrainischen Labors, von denen sie jetzt zugeben, dass es 20 gibt.«