Wegen Migration: 2014 bis 2022 ist Deutschlands Bevölkerung um 2,9 Millionen gestiegen

Kommentare zum Artikel

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Werner Hill 01.12.2022 - 09:29 Wenn das so weitergeht, müsste man sogar sagen "während die EIGENEN Fachkräfte lieber anderswohin auswandern".



Wer will schon im medizinischen Bereich eine sinnlose Impfpflicht akzeptieren oder ständig mit der schädlichen Maske herumlaufen? Und welche "Fachkraft" will das krankmachende Symbol der Unterwerfung täglich unfreiwillig in öffentlichen Verkehrsmitteln aufsetzen?



Kommt noch hinzu, daß es sich herumgesprochen haben dürfte, daß in Deutschland eine fremdbeherrschte Regierung nicht für sondern gegen das Volk regiert.



Da muß man dann schon attraktive Sozialleistungen und schnelle Einbürgerung bieten, um wenigstens noch "Arbeitskräfte" anzulocken.

Gerhard G. 01.12.2022 - 09:29 Heute im ZDF-MoMa ...ein FDP-Mann Dürr...

seinen Ausführungen nach soll D ein Einwanderungsland nach Vorbild Canada,Neuseeland u. Australien werden.

Einwanderung in Arbeitssystam JA ,in Sozialsystem NEIN.

Wenn ich richtig verstandenden habe ...von 10 Zugereisten nur einer gewillt Deutsch zu lenen u. auch zu arbeiten.

So weit so gut ...glaubt irgend wer das die Plünderer unseres Sozialsystems freiwillig in ihre Heimat zurückgehen ??? Mals sehen u. hören was da heute im Reichstag über die Bühne geht. Und dann dsoll auh über ein Freihandelsabkommen mit Kanada entschieden werden....

Croata 01.12.2022 - 09:02 Habe selbst Familie in USA - die hat 1gut bezahlter Job - erst magisterium jetzt dr. Titel ect.... Dort möchte ich auf gar kein Fall leben!

Europa ist (oder war mal eins) Europa.

Wir werden bald von - pre und post -"Merkel Europa" reden.....



Ein Anfang der Ende .....

Schade, aber wahr. Wir müssen uns wehren!