Verbale Attacke gegen Peking: Baerbock greift China an

Gleichzeitig rücken Brasilien, China und Russland enger zusammen. Während Baerbock in China öffentlich kaum Beachtung gefunden hat, hat man in Peking Brasiliens Präsidenten Lula einen großen Empfang bereitet. Und nun empfängt Lula in Brasilien den russischen Außenminister Lawrow. Die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) rücken näher zusammen, auch Saudi-Arabien und der Iran legen ihre Konfrontationen bei und rücken dem antiwestlichen Bündnis näher.

In Peking wird man Baerbocks internationale Politik-Offensive gegen China genau beobachten. Deutschland kann sich auf die Folgen einstellen. Dann werden die Konflikte in Ostasien auch wieder unsere Konflikte, so wie der Ukrainekrieg dank Baerbock auch unser Krieg geworden ist (»We are at war with Russia«).