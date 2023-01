80 Jahre Stalingrad: »Baerbock erklärt Russland den Krieg«

Viele Menschen in aller Welt sind über diese Aussage verwundert. Denn sie klingt so, als würde Deutschland Russland den Krieg erklären , vor allen Dingen deshalb, weil Baerbock diese Aussage tätigte, als sei sie das Selbstverständlichste auf der Welt.

»Aber wenn ich dieses Versprechen an die Ukrainer gebe: 'Wir stehen so lange an eurer Seite, wie Ihr uns braucht', dann möchte ich auch liefern, egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich möchte für die ukrainische Bevölkerung liefern.«