USA sind »sehr erfreut« dass Nord Stream gesprengt wurde

Die US-Ostbeauftragte Victoria Nuland (»Fuck The EU«) hat in einer Anhörung im US-Senat am Donnerstag ihre Genugtuung über die Zerstörung der Nord Stream Pipelines zum Ausdruck gebracht.

»Senator Cruz, wie Sie bin auch ich – und ich denke, auch die Regierung – sehr erfreut, dass Nord Stream 2 nun, wie Sie sagen, ein Haufen Metallschrott auf dem Meeresboden ist.«, sagte Nuland im Gespräch mit Senator Ted Cruz aus Texas am 26.1.2023.

Es waren die selben Worte, die Nuland am 27.1.2022 – einen Monat vor der russischen Invasion – benutzt hatte: »Wie Senator Cruz sagt, ist (Nord Stream 2) zur Zeit ein Haufen Metallschrott auf dem Meeresboden. Kein Gas wird da durchfließen bis bestimmte Dinge passieren«, so Nuland.

»Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird es mit Nord Stream 2 nicht vorwärts gehen«, sagte Nuland, Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten des US-Außenministeriums.

Lesen sie auch: Wer hat Nord Stream gesprengt? Und warum interessiert es keinen?

Nuland steht schon vor dem Maidan-Umsturz 2014 hinter der US-Ukraine-Politik. Am 13.12.2013 sagte sie, die USA hätten seit 1991 5 Milliarden Dollar in die Ukraine investiert, um »Demokratie zu sichern«.

Das linke US-Portal Salon.com bezeichnete den Maidan-Umsturz 2014 als »Nulands Staatstreich«: »Als der ukrainische Präsident Wiktor Janukowytsch ein US-gestütztes Handelsabkommen der EU für ein 15 Milliarden Dollar Rettungspaket aus Russland ausschlug, hatte das US-Außenministerium einen Tobsuchtsanfall«, so Salon.

Victoria Nuland war die Ukraine-Beauftrage der Obama-Regierung und verteilte im Dezember 2013 belegte Brote an die Demonstranten auf dem Maidan-Platz in Kiew.

Bei einem geleakten Gespräch 2014 besprach sie mit dem damaligen US-Botschafter in Kiew Geoffrey Pyatt, wer die künftige Regierung der Ukraine übernehmen sollte, Vitali Klitschko oder Arsenij Jazenjuk. Zu den Bedenken der EU gegen den US-Kurs sagte Nuland »Fuck the EU«.

Am 8.3.2022 nahm Victoria Nuland gegenüber dem republikanischen Senator aus Florida Marco Rubio vor dem Außenausschuss zur Kenntnis, dass die US mit der Ukraine an Biolaboren zusammenarbeite: »Die Ukraine hat biologische Forschungseinrichtungen, und wir sind sehr besorgt, dass russische Streitkräfte diese einnehmen könnten«, so Nuland. Deshalb arbeite die US-Regierung mit den ukrainischen Behörden zusammen, um sicherzugehen, dass diese Forschungsmaterialien nicht den Russen in die Hände fallen.

Nuland war 2018-2019 während der Amtszeit Donald Trumps Vorsitzende des Thinktanks »Center for a New American Security« (CNAS), das laut InfluenceWatch 2020 u.a. vom US-Außen-Verteidigungsministerium, dem dt. Wirtschaftsministerium, der Robert-Bosch-Stiftung, und der Luminate Foundation, Inc. finanziert wurde. Laut OSF-Webseite erhielt das »Center for a New American Security« 2016-2020 1.285.000 $ von den Open Society Foundations.

Victoria Nuland war seit dem 16.3.2016 maßgeblich daran beteiligt, dass der ukrainische Generalstaatsanwalt Wiktor Schokin entlassen wurde, weil er gegen Hunter Bidens Firma Burisma aus dem Umfeld des Oligarchen Ihor Kolomosisky ermittelte. Nuland konsultierte 2016 persönlich mit George Soros zur Ukraine-Politik, wie Journalist John Solomon enthüllte.