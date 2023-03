Zuvor kündigte Polen an, vier Mig-29 an Kiew zu geben

Slowakei will Ukraine 13 Mig-29-Kampfflugzeuge schicken

Alte Flugzeuge aus Sowjetbeständen werden an die Ukraine gegeben, neue westlicher Bauart kommen an die NATO-Partner. So scheint der Deal nun umgesetzt zu werden.

Foto: Screenshot YouTube/Kanal13

Veröffentlicht: 17.03.2023 - 12:12 Uhr

von Redaktion (an)

Nachdem sich Polen dazu durchgerungen hatte, Flugzeuge des sowjetischen Typs Mig-29 an die Ukraine zu liefern [siehe Bericht »Freie Welt«], zieht die Slowakei nun nach. 13 Exemplare des Typs Mig-29 aus alten Beständen will die Slowakei der Ukraine liefern [siehe Bericht »n-tv«]. Zuvor hatten US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz die Lieferung westlicher Kampfflugzeuge an die Ukraine abgelehnt. Vermutlich will man nicht, dass westliche Kampfflugzeuge gegen neue russische im Luftgefecht antreten? Oder sind die Flugzeuge zu teuer, um für einen sinnlosen Kampf in der Luft geopfert zu werden? Klar ist, dass sich nun der sogenannte Ringtrausch in Gang setzt. Polen und die Slowakei werden früher oder später westlichen Ersatz bekommen.