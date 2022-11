Lauterbach kündigt trotz widersprechender Zahlen Gefahr der Winterwelle an

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

24.11.2022 - 12:18

Winterwelle? Meint er das hier?







"Und obschon jeder der Genannten betont, nicht einmal die Spur einer Ahnung davon zu haben, was die Übersterblichkeit verursacht, so wissen doch alle unisono und so, als wäre es einstudiert, dass es die COVID-19 Impfbrühen nicht sein können. Ein Lichtstrahl im schwarzen Loch der Ahnungslosigkeit, ein logisches Wunder zugleich, ist man doch entweder ahnungslos oder man ist es nicht, ahnungslos und hilflos vor der Übersterblichkeit:



5% im Januar (+ 4.322 Tote);

1% im Februar (+1.109 Tote);

8% im März (+6.563 Tote);

7% im April (+5.366 Tote);

8% im Mai (+5.890 Tote);

9% im Juni (+6.440 Tote);

12% im Juli (+9.458 Tote);

11% im August (+8.529 Tote);

10% im September (+7.288 Tote);

19% im Oktober (+14.560 Tote);

Seit 1.1.2022: +69.525 Tote



69.525 Tote im Überschuss, mehr als im Mittel dreier vorausgehender Jahre, Übersterblichkeit, erhebliche Übersterblichkeit, und zwar zu einer Zeit, zu der normalerweise das Gegenteil zu beobachten ist: Eine Pandemie ist vorbei, hat Lücken in die Bevölkerung geschlagen, die, die bereits gestorben sind, können nicht mehr sterben, ergo sterben weniger als im Vergleich der Vorjahre. So war das bisher immer. Nur dieses Mal nicht. Dieses Mal ist es anders, ganz anders. Es wird gestorben. Plötzlich und unerwartet. Eine Kleinstadt ist bis zum jetzigen Zeitpunkt entvölkert. Plötzlich und unerwartet ist sie das."



Jetzt muss er nur noch den Rest dieser Welle zur Winterwelle erklären und propagieren, dass diese Menschen nicht an der Impfung gestorben sind, sondern an einer neuen Corona-Infektion, gegen die die Impfung dann helfen würde.



Tut sie aber nicht. Sie macht offenbar eher das hier:







