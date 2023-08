Beatrix von Storch an Steinmeier: Hören Sie auf, Hass und Hetze zu verbreiten!

Peter Weber zitiert in diesem Zusammenhang den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der erklärte, wer das Kreuz an der falschen Stelle mache, dürfe sich »auf keine mildernden Umstände berufen«. Jeder wisse, er hat die AfD gemeint. Dabei sei die AfD momentan die einzige wirkliche Oppositionspartei in den Länderparlamenten und im Bundestag, weil alle andere Parteien mehr oder weniger dieselbe Meinung teilen.