Die Saarbrücker Traditionsfirma Firma Wolff Hoch- und Ingenieurbau hat am Mittwoch einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Nach 125 Jahren Geschäftstätigkeit kommt nun das Aus. Die Gründe sind mannigfaltig, viele davon begründen sich auf dem Totalversagen der Berliner Ampel.

Die Frimma Wolff Hoch- und Ingenieurbau existiert seit 125 Jahren in Saarbrücken und hat aktuell 105 Beschäftigte. Der Erste Weltkrieg und die französische Okkupation des Saargebietes wurde überstanden, ebenso die Weltwirtschaftskrise wie auch der Zweite Weltkrieg. Leicht waren jene Zeiten nicht, doch das Unternehmen kam immer wieder auf die Beine und hatte sogar richtig gute Zeiten erlebt.

Das alles hat jetzt ein Ende. Wolff Hoch- und Ingenieurbau hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Die Probleme sind derart groß, dass man keinen anderen Ausweg mehr weiß. Rund 20 Millionen Euro fehlen in der Firmenkasse. Das ist ein Drittel des jährlichen Bauvolumens der Firma.

Dabei mangelt es nicht an Bauaufträgen: 30 größere Projekte werden von Wolff Hoch- und Ingenierbau derzeit bearbeitet. Man will unbedingt weitermachen, sagt auch der Konkursverwalter. Ob das aber gelingen wird, steht auf einem anderen Blatt. Wegen der diversen Corona-Maßnahmmen stiegen die Personalausfälle auf ein nicht mehr zu kompemsierendes Ausmaß. Durch die Energiepolitik der Berliner Ampel sind die Preise bei Holz, Kunststoff und Stahl in astronomische Höhen geschnellt. Einmal ganz abgesehen davon, dass sich Baumaterial-Lieferungen um Wochen und Monate verzögert haben.

Wegen der verfehlten Schul- und Ausbildungspolitik fehlen zudem Handwerker, also echte Fachkräfte. Bekanntermaßen ist das, was da aus Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten als angebliche »Fachkräfte« ins Land strömt, bildungstechnisch überwiegend maximal auf dem Stand eines Sechstklässlers. Das bringt auch keine Abhilfe, die bitter Not tut.

Und so geht Wolff Hoch- und Ingenierbau den Weg, den viele deutsche Traditionsfirmen unter der Politik der Berliner Ampel zu gehen gezwungen werden: in die Insolvenz.