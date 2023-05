Woken-Agenda trennt Seelen von Gott und führt sie in die »Dunkelheit«

Bischof Strickland fordert die Gläubigen auf, die Woke-Agenda abzulehnen und die Wahrheit Gottes anzunehmen.

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der The Bishop Strickland Show hielt Bischof Joseph Strickland eine eindringliche Rede, in der er die Zuhörer aufforderte, dem Auftrag der Kirche treu zu bleiben und keine Kompromisse mit dem Bösen einzugehen. Mit Überzeugung und Klarheit betonte Seine Exzellenz die Notwendigkeit, diejenigen zu unterstützen, die die von Gott offenbarte Wahrheit hochhalten, wie LifeSiteNews berichtet.

In seiner Ansprache zu einem kürzlich vom texanischen Repräsentantenhaus verabschiedeten Gesetzentwurf räumte Bischof Strickland ein, dass es unterschiedliche Meinungen und Ideen gebe. Er zeigte sich jedoch besorgt über die Verbreitung falscher Botschaften und Ideologien, die den grundlegenden Wahrheiten widersprechen. Er betonte, wie wichtig es sei, Gesetzgebern, Kirchenführern und Geschäftsleuten beizustehen, die in der von Gott offenbarten Wahrheit verwurzelt seien.

Der Bischof wies auf die schädlichen Folgen der allgegenwärtigen Agenda des Westens hin, die seiner Meinung nach die Menschen in die Irre führt. »Ohne Glauben fallen wir auseinander«, erklärte er. Er wies auf die schädlichen Auswirkungen von Hollywood und Politikern hin, die diese Ideologien fördern und die Menschen in Dunkelheit, Traurigkeit, Depression und sogar Selbstmordgedanken stürzen. Anstatt Trost in vorübergehenden Lösungen wie Drogen zu suchen, plädierte Bischof Strickland für eine Rückkehr zum Glauben und zum Verständnis unserer göttlichen Ursprünge.

Bischof Strickland sprach auch einen kürzlichen Vorfall an, bei dem die Regierung Biden versucht hatte, eine heilige Lampe in einer katholischen Krankenhauskapelle auszulöschen. Im Nachdenken über diesen Vorfall teilte er seine Sichtweise über die Gefahren von Kompromissen. Unter Bezugnahme auf einen Vortrag von Peter Greer betonte er, dass man an seinem Ziel festhalten müsse, da schon ein geringfügiges Abweichen vom Kurs dazu führen könne, dass man das Wesentliche seines Auftrags vergesse.

»Nichts sollte uns dazu veranlassen, die Wahrheit, die Christus uns offenbart hat, loszulassen«, bekräftigte Bischof Strickland. Er rief die Gläubigen dazu auf, Stärke und Klarheit zu zeigen und sich entschlossen zu weigern, irgendetwas zu akzeptieren, das dem heiligen Glaubensgut widerspricht, das von früheren Generationen geerbt wurde.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung verwies Bischof Strickland auf die Aussage von Kardinal Robert Sarah und betonte die Bedeutung anspruchsvoller pastoraler Strategien, die zur Umkehr und einer radikalen Rückkehr zu Gott aufrufen. Er wiederholte die Warnung von Kardinal Sarah, dass der Ausschluss von Gott zum geistigen Ruin des Einzelnen und der Gesellschaft insgesamt führen würde.

Indem er diese Gedanken zusammenfasste, hob Seine Exzellenz die wachsende Erkenntnis der Menschen hervor, dass das Leben ohne Gott seinen Sinn und sein Ziel verliere. Er betonte, dass die Annahme der Wahrheit Gottes es dem Einzelnen ermöglicht, das Leben in Fülle zu erfahren, für das er hier und jetzt geschaffen wurde. Bischof Strickland lehnte die Vorstellung ab, Gott zu spielen und die Welt nach unseren eigenen Wünschen zu gestalten, und rief zu einem transformativen Ansatz auf, bei dem wir uns von Gottes Willen formen lassen.

In einer Zeit, in der die moralischen und geistigen Grundlagen in Frage gestellt werden, ist Bischof Stricklands unerschütterliches Engagement für die Wahrheit eine Inspiration. Mit seinen Worten erinnert er uns daran, wie wichtig es ist, dem Auftrag der Kirche treu zu bleiben, Kompromissen mit dem Bösen zu widerstehen und das Licht der göttlichen Wahrheit in einer Welt, die sich der Dunkelheit zuwendet, anzunehmen.