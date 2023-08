»Woke« Minderheit diktiert der Mehrheit die Gesinnung: Neuer Totalitarismus

Wer nicht das Weltbild der links-liberal woken Regenbogen-Ideologie teilt, läuft schnell Gefahr, als Nazi beschimpft zu werden. Selbst wenn man nur ein normales Leben führt. Ein großer Teil der bürgerlichen Mittelschaft macht nur aus Angst mit, weil man um seinen Ruf fürchtet.

In der »Neuen Zürcher Zeitung« steht ein interessanter Kolumnen-Artikel, der den Zeitgeist in Deutschland beschreibt. Zurecht wird dort darauf hingewiesen, dass in Deutschland eine links-»woke« Minderheit der Mehrheit die Gesinnung und den Lebensstil diktiert. Die bürgerliche Mittelschicht duckt sich weg oder macht mit, aus Angst, als Nazi beschimpft zu werden. Nur wenige trauen sich, dem Meinungs-Totalitarismus zu widersprechen.

Viele Bürger stimmten der Masseneinwanderung einst zu, weil sie keine Rassisten, Nazis oder Rechtsextreme sein wollen. Sie wollen hilfsbereit und solidarisch sein, Gastfreundschaft zeigen. Doch nach und nach geraten sie an ihre Grenzen, können nicht mehr. Und viele wollen auch nicht mehr. Viele Gemeinden sind völlig ausgelastet und überfordert. Aber wenige trauen sich, den Mund aufzumachen. Zu sehr wird gesellschaftlicher Druck ausgeübt, eine bestimmte Gesinnung an den Tag zu legen.

Der Artikel in der NZZ nennt zahlreiche Beispiele und bringt eine wichtige Erkenntnis auf dem Punkt. Zitat:

»Die Minderheit erklärt sich zur Mehrheit und nennt dies Demokratie. Also ist, wer gegen die Bevormundung aufmuckt, ein Antidemokrat, der insgeheim mit den ›Nazis der AfD sympathisiert‹. Die Faschismuskeule wirkt und macht gefügig.«

Der Artikel kritisiert das »Duckmäusertum der bürgerlichen Mitte«. Eine »Schweigespirale« entstehe, weil die »Gefallsucht zur Tugend der bürgerlichen Mitte« gehöre. Man passt sich an. Man redet den anderen nach dem Mund. Man macht dies und das heute halt so.

Doch wer der »woken« Umgestalltung der Gesellschaft nicht offen widerspricht, so erklärt der Artikel, macht sich mit ihr gemein, wird am Ende mitschuldig am Desaster.