Woke Gehirnwäsche im Gebührensender Kika

Grünes Kleid, dicke Perlenkette, roter Lippenstift – nein, es handelt sich dabei nicht um Claudia Roth, sondern um eine animierte Pappfigur namens »Herr Ingeborg«. Das Bild komplettiert eine Glatze und ein Oberlippenschnauzer nebst piesiger Kinderstimme. So stellt sich das ZDF offenbar eine in Augen der Programmacher kindgerechte Transfrau vor, die sie zur besten Kindersendezeit in der Animationsserie »Raketenflieger Timmi« auftreten ließ.

Die Serie ist Teil des Sandmann-Programms, das Kindern abends zu Bettgehzeit kleinere Filme präsentiert, die in Ko-Produktionen mit verschiedenen Sendern des öffentlich finanzierten Rundfunks entwickelt werden. Die Hauptzielgruppe der Sandmann-Sendung sind Vorschulkinder zwischen 3 und 6 Jahren.

In der Animationsserie »Raketenflieger Timmi« reist ein kleiner Junge mit einem selbstgebastelten Raumschiff quer durch die Galaxie, wo er auf fremden Planeten mit fremden Bewohnern landet. »Herr Ingeborg« stellt einen Leuchtturmwärter unklaren Geschlechts dar, der irritierenderweise von einem Kind gesprochen wird.

Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk über dem hauseigenen Kinderkanal handfeste Umerziehung betreibt, ist nicht neu. In der beliebten Kinderserie »Sendung mit der Maus« wurde 2022 eine Transfrau porträtiert [Freie Welt berichtete hier]. Präsentiert wurde dort eine bunte Blubberblasenwelt, in der die schweren körperlichen wie psychischen Folgen der Geschlechtsumwandlung überhaupt nicht thematisiert wurden. Im selben Jahr lud Kika zehn- bis 14jährige ein, mit dem Transmann Nick zu chatten, um »Fragen der Kinder, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind« zu beantworten. Auch hier mit derselben ideologischen Schlagseite.

Immerhin fühlte sich die BILD-Zeitung bemüßigt, nach Ausstrahlung der Sandmann-Sendung beim MDR nachzuhaken, warum man sich für die Einführung einer solchen Figur entschieden hat und ab welchem Alter sich Kinder nach Meinung der Programmverantwortlichen mit Sexualität und Geschlechterrollen beschäftigen sollten?

Die Antwort des MDR-Pressevertreters fiel denkbar knapp und ausweichend aus: »Raketenflieger Timmi« ist eine Erzählung von einem kleinen Jungen, der in seiner Fantasie mit seinem Teddybären ins Weltall fliegt. Dabei behalten wir uns die Freiheit vor, in diesem erfundenen Weltraumkosmos besondere oder überraschende Figuren zu erzählen. Die Folge mit Herrn Ingeborg gibt es seit 2021. Seitdem haben uns Rückmeldungen von Eltern in einem üblichen Rahmen wie auch zu anderen Folgen erreicht.«

Ein Gastbeitrag der Initiative Familien-Schutz