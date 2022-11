»Wo die AfD regiert, wird der Muezzin-Ruf verstummen!«

»Wer im Jahr 2022 über Antisemitismus redet, darf die gefährlichste antisemitische Bewegung Westeuropas nicht verschweigen: der BDS-Bewegung.« Mit diesen eindringlichen Worten begann die stellvertretende Fraktionsvorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion Beatrix von Storch ihre Rede zur Ausssprache »Erinnern und Handeln« im Bundestag.

»Die BDS (BDS steht für Boycott, Divestment and Sanctions und ist eine transnationale politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will) ist das dreckige Bindeglied zwischen dem linken und muslimischen Antisemitismus von Intellektuellen, Künstlern, Aktivisten, von Greta Thunberg und Claudia Roth zum gewaltbereiten muslimischen Antisemitismus von Hisbollah und Hamas.«

»Der Titel dieser Aussprache heißt Erinnern und Handeln; also erinnern wir uns: der Bundestag hat eine Resolution zur BDS verabschiedet und eine gegen Antisemitismus. Alles ohne jede messbare Wirkung. Die Antisemitismus-Resolution fordert ausländerrechtliche Konsequenzen, also Abschiebung bei Antisemitismus. Das ist nicht ein einziges Mal passiert.«

»Die BDS-Resolution sagt, dass die BDS-Bewegung keine Räume mehr bekommt und keine finanziellen Mittel. Das lehnt Kulturstaatsministerin Roth in ihrer Erklärung vom 17. Mai 2019 expressis verbis (ausdrücklich) ab. So lange sich Deutschland also eine solche Kulturstaatsministerin leistet, ist der Kampf gegen den Antisemitismus eine Farce, bestenfalls. Eigentlich eher eine Verhöhnung der Opfer.«

Die ganze Rede von Beatrix von Storch hier bei Youtube: www.youtube.com/watch