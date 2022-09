Wissenschaftler fordern: STOP der Empfehlungen für Corona-Impfstoffe!

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

12.09.2022 - 12:27

... „Die Forderung an die Stiko formuliert Professor Keil in einfachen Worten: Er fordert die Stiko auf, »ihre bisherigen Impfempfehlungen bezüglich mRNA-Covid-19-Impfstoffen zurückzunehmen und die neuen Studienergebnisse in ihre Bewertung aufzunehmen.« – So geht Wissenschaft. Was die Impfindustrie und Herr Lauterbach treiben ist das Gegenteil von Wissenschaft. Es ist Lügen und Geld scheffeln mit Statistik. Und dabei ist eine Frage noch gar nicht beantwortet: Wie sind eigentlich die anderen Eilzulassungen zustande gekommen.“



Mit kräftigen Aufstockungen der Diäten auch ´unserer` sich für das Volk(?) aufopfernden, gewählten(?) Minister und MdB, die ihnen durch Big-Pharma nun endlich ´großzügig` ausgeglichen(?) wird???