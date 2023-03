Will Justizminister Marco Buschmann Russland den Krieg erklären?

Grenzenlose Naivität ist nicht nur auf Baerbock und Habeck beschränkt. Auch FDP-Minister Marco Buschmann glänz mit absurden Aussagen und Vorschlägen. So solle Deutschland Putin festnehmen, sobald er deutsches Territorium betrete.

Nicht nur Annalena Baerbock (Grüne), die vor dem Europarat erklärte, man befinde sich im Krieg mit Russland, brilliert mit abstruser Naivität. Auch FDP-Minister Marco Buschmann (FDP) demonstriert Glanzstücke bizarrer Weltfremdheit.

So erklärte unser Justizminister Buschmann nach dem Urteil mit dem internationalen Haftbefehl gegen Putin aus Den Haag, dass Deutschland Waldimir Putin festnehmen lassen werde, wenn der russische Präsident deutschen Boden betrete.

Damit hat Buschmann nicht nur die letzte Tür der Diplomatie zugeschlagen, sondern sich und die deutsche Politik lächerlich gemacht.

Der ehemalige russische Präsident Dimitri Medwedew erklärte kristallklar in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der staatlichen Nachrichtenagentur »Tass« [siehe Berichte »ZDF«, »GMX«], was auch einem deutschen Justizminister klar sein müsste:

»Ist er sich überhaupt klar, dass dies ein Casus Belli, eine Kriegserklärung wäre? Oder hat er [Marco Buschmann] ]versäumt, seine Hausaufgaben zu machen?«

Und er führt aus:

»Stellen wir uns vor - natürlich ist dies eine Situation, die nie eintreten wird, ja - aber stellen wir uns vor, dass sie tatsächlich passiert ist. Ein amtierender Präsident einer Atommacht kommt zum Beispiel nach Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die Russische Föderation.«

Merke: Dummheit und Naivität sind gefährlicher als Böswilligkeit. Sie können die Welt an den Rand eines Atomkrieges führen, so wie die Naivität des Kaisers Wilhelm II. Deutschland in den Ersten Weltkrieg geführt hatte. Sind unsere Regierungs-Politiker eine Gefahr für die nationale Sicherheit und den Weltfrieden?