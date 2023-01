Wie Twitter die Corona-Debatte manipulierte

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

02.01.2023 - 09:58

Die Trump-Regierung hat sicher einen Fehler begangen, Twitter zu missbrauchen, aber dass man Panikkäufe und Überfälle in Panik vermeiden wollte, kann ich noch nachvollziehen. 5G halte ich ebenfalls für Wahnsinn, aber diesen Irrsinn wird niemand aufhalten. Wenn ich alleine schon sehe, dass die Leute sich "Mikrosoft"-Produkte kaufen, verstehe ich, dass bei der überwiegenden Zahl der Menschen Hopfen und Malz verloren ist. Wenn nun jeder unter Linux arbeiten würde, würde die Linux-Plattform eben für die Ziele der globalen Psychopathen missbraucht werden, also mögen die "Schlafschafe" doch besser bei "Mikrosoft" und Konsorten bleiben.



God bless the Trump!