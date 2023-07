Die vorgeschlagenen Leitlinien für Kinder im Alter von 0 bis 9 Jahren enthalten Informationen, die viele als höchst unangemessen für diese Altersgruppe betrachten. So wird in den Leitlinien vorgeschlagen, bereits bei Kindern im Alter von sechs Jahren über die Freude und das Vergnügen an der Berührung des eigenen Körpers, die frühe Selbstbefriedigung von Kindern, die Erkundung der Geschlechtsidentität und den Geschlechtsverkehr zu sprechen.

Der Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der sich für eine Sexualerziehung ab der Geburt ausspricht, hat unter Eltern, Pädagogen und politischen Entscheidungsträgern erhebliche Kontroversen und Bedenken ausgelöst. In dem Bericht wird behauptet, dass Eltern ihre Kinder von Geburt an durch Aktivitäten wie die mütterliche Intimität sexualisieren. Dies hat dazu geführt, dass in Wales eine obligatorische Sexualerziehung für Dreijährige vorgeschlagen wurde, was die britische Regierung zu einer dringenden Überprüfung veranlasste, wie The European Conservative berichtet.

Der WHO-Bericht rechtfertigt seinen Ansatz mit dem Verweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes und argumentiert, dass sexuelle Rechte Menschenrechte sind, die das Recht eines jeden auf Zugang zu Sexualerziehung umfassen. Der Sprung von der Anerkennung von Körperkontakt und Intimität im Säuglingsalter zur Förderung der Sexualerziehung ab einem so jungen Alter ist jedoch eine umstrittene Schlussfolgerung, die aufhorchen lässt.

Kritiker halten den Ansatz des WHO-Berichts für falsch, und eine altersgerechte Sexualerziehung sollte kleinen Kindern nicht aufgezwungen werden. Menschliche Säuglinge werden im Vergleich zu anderen Spezies hilfloser geboren, da die Evolution große Gehirne, Zweibeinigkeit und reduzierte Geburtskanäle begünstigt. Infolgedessen haben ihre Gehirne bei der Geburt nur etwa 30 % ihrer Erwachsenengröße, was eine allmähliche Entwicklung der körperlichen und kognitiven Fähigkeiten erforderlich macht.

Kritiker stellen auch die Glaubwürdigkeit der WHO in Fragen des Kinderschutzes in Frage und verweisen auf ihre Vorgehensweise bei der Untersuchung des COVID-Virus in China, bei der sie angeblich von chinesischen Beamten blockiert und frustriert wurden.

Der Bericht hat Alarm geschlagen wegen der Übersexualisierung von Kindern durch Veranstaltungen wie die »Märchenstunde« mit Drag Queens, die aggressive Förderung von Transgenderismus und politisierte Kindergärten. Viele sind der Meinung, dass solche Initiativen zur Sexualerziehung der Klarheit des Erwachsenenalters überlassen werden sollten, und lehnen die verfrühte Indoktrination von Kindern ab.

Konservative und besorgte Regierungen in ganz Europa sind aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder vor einer solchen unangemessenen Frühsexualisierung zu schützen und sich den Bemühungen um die Einführung solcher Lehren zu widersetzen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Eltern, Lehrer und Verantwortliche Kinder vor gefährlichen Ideen schützen und sicherstellen, dass eine altersgerechte Erziehung für ihr Wohlergehen und ihre gesunde Entwicklung Vorrang hat.