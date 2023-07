WHO-Chef von Papst Franziskus empfangen: Inhalt der Gespräche geheim

Papst Franziskus traf sich am Montag im Rahmen einer Privataudienz im Vatikan mit Dr. Tedros Ghebreyesus, dem Leiter der WHO (Weltgesundheitsorganisation). Das teilte die Pressestelle des Heiligen Stuhls mit [ siehe Bericht »catholicnewsagency.com« ].

Worum es ging, bleibt wohl geheim. Zu dem Treffen wurden keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben. Anfragen nach Kommentaren an den Heiligen Stuhl und die WHO wurden vor der Veröffentlichung nicht zurückgesandt.

Wird es rückblickend um die Corona-Politik der WHO gegangen sein?

Die Corona-Politik war in den letzten drei Jahren ein Hauptanliegen der WHO. Unter der Führung von Ghebreyesus sicherte sich die WHO 2021 rund zwei Milliarden Impfdosen für die Verteilung.