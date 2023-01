Westliche Panzerlieferung an die Ukraine »direkte Beteiligung« am Konflikt

Die Lieferung schwerer Kampfpanzer aus westlichen Staaten - auch aus deutscher Produktion - an die Ukraine bewertet der Kreml als »direkte Beteiligung«. Das sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am heutigen Donnerstag in Moskau.

Die Ukraine bekommt jede Menge schwere Kampfpanzer vom »Wertewesten« zugeschustert. Aus der deutschen Rüstungsschmiede Rheinmetall werden aus mehreren Ländern Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in verschiedenen Aussstattungs- und Ausrüstungsvarianten überstellt. Neben der bunten Regierung in Berlin werden auch Panzer aus den Beständen der Armeen in Polen, Finnland, Norwegen und den Niederlanden in dem dicken Paket enthalten sein. Von der Insel kommen hauseigene Challenger dazu und Sleepy-Joe Biden entsendet etwa 30 Abrams-Panzer in der Variante MA1 über den großen Teich.

Selenskij wird dann also endlich seine lange geforderten schweren Kampfpanzer haben. Ohne Besatzungen, ohne Betriebsmittel, ohne Werkzeuge und Werkstätten, ohne Treibstoff- und Munitionslager, ohne jegliche für eine effektiven Einsatz notwendige Infrastruktur. 100 bis 120 schwere Kampfpanzer aus westlicher Produktion hat er dann, der einstige Fernseh-Clown.

Zum Vergleich: Russland hat alleine 360 Panzer vom Typ T-90 einsatzbereit. Dazu kommen 450 T-80 und rund 1.800 T-72; wohlbemerkt: einsatzbereit. Mit seit Jahren geschulten und erfahrenen Besatzungen sowie der gesamten notwendigen Infrastruktur. Plus rund 10.000 schwere Kampfpanzer in der Reserve.

Dennoch lässt den Kreml der Aufmarsch westlicher - und vor allem deutscher - Kampfpanzer unweit der Schauplätze schwerer Panzerschlachten im Zweiten Weltkrieg nicht kalt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat laut Medienberichten am heutigen Donnerstag in Moskau diese Lieferung als »direkte Beteiligung am Konflikt« bezeichnet. Und diese Beteiligung würde, so die Beobachtung Moskaus, zunehmen.