»Westliche Eliten planen den Weltkrieg«

21.02.2023 - 13:09

Ich habe einen Teil der Rede live gehört, dort sprach ein

hochintelligenter Staatschef ,die Probleme Russland an

und dazu noch fundamentierte ,durchdachte Lösungen.

In vielen Bereichen verfügte der russische Staatschef

über Fachwissen und er wußte vovon er redete.Es sollen

weiter Familien , die Ausbildung von Fachkräften, in

Nuklear,Elektrotechnik und Hochtechnologie gefördert

werden und vieles mehr, zum Wohl des Volkes.

Also statt, Quer und Gendagagadummdöddellehrstühle,

wie im Reich der Dummen, wird in Russland der sinnvolle technische Fortschritte und die natürliche Familie gefördert. Wenn ich dagegen die hirnlosen,

substanzlosen Reden, der deutschen Regierung, der

französischen ,oder kleinbritischen Regierung setze,

oder gar des dementen und verwirrten US Präsidenten,

ist es so, als wenn im "Wertewesten" ein Sonderschüler

versucht die Photosynthese zu erklären, während in

Russland ein Nobelpreisträger, einen Vortrag über Mikrobiologie hält. In Russland löst die Regierung Probleme, in Deutschland und Europa, verursacht man die Probleme, welche den eignen Untergang bedeuten

selber.