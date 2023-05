Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab feiert Vernetzung von Patrick Graichen

Robert Habecks Staatssekretär Patrick Graichen ist beim WEF wohlbekannt. Dort gibt es sogar eine personalisierte Webseite über ihn, die seinen Werdegang und seine Vernetzungen hervorhebt. WEF - Agenda 2030 - Große Transformation - Grüne in Deutschland: Alles vernetzt!

Patrick Graichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne), umstritten wegen seiner Personalpolitik und Vernetzungen, ist auch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) von Klaus Schwab ein bekannter Mann. Auf der Webseite des WEF gibt es einen ganzen biographischen Eintrag über ihn, wo sein Werdegang gefeiert wird. Hier ist der Text (ins Deutsche übersetzt):

»Patrick Graichen war 2012 am Aufbau von Agora Energiewende beteiligt, zunächst als stellvertretender Direktor; Seit 2014 leitet er den Think Tank als Direktor und Geschäftsführer. Während seiner Amtszeit gab er der Klima- und Energiepolitik in Deutschland, Europa und anderen internationalen Gemeinschaften stets die richtigen Impulse, unter anderem in den Bereichen Strommarktdesign, Ausbau erneuerbarer Energien, Kohlekonsens, Wärmewende und Industriepolitik rund um die Energiewende. Wie in der Vergangenheit steht er auch weiterhin in ständigem Kontakt mit vielen Akteuren und tauscht sich über die Politik im Zusammenhang mit Klima und Energie aus. Im Jahr 2018 wurde er von der Fachzeitschrift Energie & Management im Auftrag einer Jury zum Energiemanager des Jahres gekürt. Vor seinem Eintritt bei Agora Energiewende war Graichen von 2001 bis 2012 im Bundesumweltministerium tätig, zunächst als Referent in der Abteilung für internationalen Klimaschutz, dann als persönlicher Referent des Staatssekretärs und schließlich als Leiter des Referats Klima- und Energiepolitik.

In dieser Zeit verantwortete er unter anderem die Verhandlungen zur Ausgestaltung der Wirtschaftsinstrumente des Kyoto-Protokolls, des Integrierten Energie- und Klimaprogramms der Bundesregierung 2007, des EU-Klima- und Energiepakets 2008 sowie des Gesetzgebungsverfahren zum Energiegesetz. Graichen beschäftigt sich bereits seit seiner Studienzeit mit dem Thema Energiewende. Er studierte Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften in Heidelberg, Deutschland, und in Cambridge, Großbritannien; Er promovierte zum Thema „Energiepolitik von Kommunen“ am Interdisziplinären Institut für Umweltökonomie der Universität Heidelberg.«