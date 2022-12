Welle aktueller Atemwegserkrankungen größer als die letzten hohen Grippewellen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Wenn wir nicht wüßten, daß sie es alle so gut gemeint haben, könnte man verschwörungstheoretisch auf die Idee kommen, daß es letztlich doch um das geplante "Gesundschrumpfen" der Menschheit ging: Zuerst die Plandemie, dann Impfung und Maskenpflicht zur Schwächung der natürlichen Abwehrkräfte und nun die Folgeerkrankungen mangels dieser Abwehrkräfte. Als (natürlich völlig unbeabsichtigter) Nebeneffekt, wurden offenbar auch die Abwehrkräfte vieler Menschen gegen Medienlügen und Entmündigung durch die Obrigkeit geschwächt. Aber - falls es wirklich so wäre - es war zumindest gut gemeint ...

09.12.2022 - 09:00

SOFORTIGE Beendigung des Corona-Terrors!



In NRW will der Laumann*), den man sich als Gesundheitsminister-Darsteller hält (der heißt wirklich so!), am satanischen Rotzlumpen - im Sturheil-Kopp-Stil - weiterhin festhalten. Das Virus hat ihm nämlich zugesichert, sich in NRW besinders auzutoben!!!



*) Bauernsohn mit Hauptschulabschluß, gelernter Maschinenschlosser