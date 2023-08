Weiterhin keine Erfolge für Selenskijs Großoffensive

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

02.08.2023 - 11:29

… „Hinzu kommen die Verluste an schwerem Kriegsgerät. Die meisten von den Ländern des Wertewestens gelieferten schweren Kampfpanzer sind bereits jetzt auf dem Schlachtfeld zu undefinierbaren Klumpen sehr teuren Altmetalls umgeformt worden. Diese offensive Schlagkraft fehlt an allen Ecken und Enden, doch auch der moralische Effekt sollte nicht unterschätzt werden. Die von Selenskij geforderten »Wunderwaffen«, die ihm den Sieg bringen sollten, stellen sich als völlig ungeeignet heraus. Das demoralisiert.“ …



Ja mei: Da der B Sep & Co. so ehrlich sind und zugeben mussten, dass die US-Nato längst in der Ukraine operiert:



Wo ist das Problem???