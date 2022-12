WEF: Schwab fordert, bisherige Menschenrechte durch »neue Ethik« zu ersetzen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Eigentlich bin ich ein friedliebender und Leben-achtender Mensch, egal ob ein Wurm oder sonstiges Getier mir den Weg kreuzt, ich gehe außen -rum um dem Wesen keinen Schaden zuzufügen. Bei dieser Person auf dem Bild, könnte ich allerdings alle meine guten Vorsätze ohne Gewissensbisse über Bord werfen, denn in dieser Mi--burt sehe ich nur Unheil und verbreitendes Leid, dem ich das Gleiche mit dem Gleichen mit Genuss verabreichen würde und den größten Evolution-Fehler beseitigen würde.

Über diesem Oberirren, der zwar in der Macht-Hierarchie relativ weit oben mitmischt, thronen die wirklichen Bestien. Diese sind bisher nicht bekannt und außer Vermutungen ist nichts durchgesickert. Diese sind jedoch so mächtig, weil die gesamte Politik nichts besseres zu tun hat, als zu kuschen und alle Vorgaben sklavisch zu erfüllen. Sollte mich nicht wundern, wenn diese Bestien die berühmt-berüchtigten Außerirdischen sind, von denen vielfach phantasiert worden ist.

Dieser Typ ist doch schon lange selbst kein menschliches Wesen mehr, geschweige denn ein geistig intakter Mensch mit einem gesunden Menschenverstand! Seine Ideen und Vorstellungen sind abartig, krank, pervers und dazu noch hochgradig bösartig und können daher nur einem kranken Hirn entspringen. Das sind Hirngespinste mit denen er und seine Jünger in eine Geschlossene gehören, weil der und seine ebenso abartige Clique - wie jeder andere Verrückte auch - eine immense Gefahr für die gesamte Menschheit, für alles Normale und Natürliche auf dieser Welt darstellen. So etwas Abartiges wird sich NIE bei 8 Milliarden Menschen durchsetzen.

Für Kopflose Politiker oder die es in Zukunft werden möchten: "Behandle dein Volk so, wie Du selbst behandelt werden möchtest"

Man sagt: Der liebe Gott holt sich erst die er liebt zu sich!! Warum so viele Menschen Schwab lieben ???

19.12.2022 - 12:41

… »Offensichtlich behindern Menschenrechte wie die auf Menschenwürde (Art. 1 AEMR), auf körperliche Unversehrtheit, auf Gesundheit (Art. 12 CESCR), auf das Verbot nicht genehmigter menschlicher Experimente (Art. 7 Abs. 2 ICCPR), auf Nahrung (Art. 11 CESCR), auf Arbeit (Art. 6 CESCR), auf Berufsfreiheit und auf Eigentum (Art. 17 AEMR) die vollständige Umsetzung der Vierten Industriellen Revolution. so dass das WEF sie durch nicht durchsetzbare Ethik ersetzen lassen will.« …



Worüber der kath. Christ als Schab K in Übereistimmung mit seiner ach so christlichen(?) v. d. L. unter ev. göttlicher(?) Kontrolle rein demokratisch(?) abstimmen lässt???