War Kard. Pell Autor eines bissigen Kommentars am Pontifikat von Franziskus?

Dem verstorbenen Kardinal George Pell wird ein Text zugeschrieben, in dem er und viele andere in Rom ihre tiefe Besorgnis über die derzeitige Krise in der Kirche und die Richtung des Pontifikats zum Ausdruck bringen.

Im vergangenen März, während der Fastenzeit, veröffentlichte der erfahrene italienische Vatikanist Sandro Magister den Text und beschrieb ihn als ein Memorandum, das an die Kardinalwahlen verteilt und pseudonym unter dem Namen »Demos«, dem griechischen Namen für Menschen, verfasst wurde. Magister schrieb damals, dass es von jemandem verfasst wurde, der »sich als gründlicher Kenner der Materie erweist« und es »nicht auszuschließen ist, dass er selbst Kardinal ist», wie Edward Pentin berichtet und kommentiert.

Letzte Woche enthüllte Magister gegenüber der Associated Press, dass Kardinal Pell der Autor ist. Er sagte dem Register am 13. Januar auch, dass »der Text mir persönlich von Kardinal Pell übergeben wurde«, der »sehr erfreut war, dass ich ihn veröffentlichte, vorausgesetzt, ich nannte den Namen des Autors nicht.«

»Und er hat alles geschrieben«, sagte Magister, »von den ersten bis zu den letzten Worten«.

Diejenigen, die dem Kardinal am nächsten stehen, haben die Beteiligung des Kardinals heruntergespielt und dem Register gesagt, dass der Text das »Werk vieler Hände« sei, möglicherweise von sechs oder sieben Kardinälen, aber dass Kardinal Pell nicht der direkte Autor sei. Eine Quelle sagte dem Register jedoch, der Kardinal habe ihn um Rat zu einem Entwurf des Memorandums gebeten.

Unabhängig davon, ob er es direkt verfasst hat oder nicht, ist das Memorandum eine scharfe Rüge des derzeitigen Pontifikats und hat die chirurgische Präzision, die zur unverblümten Persönlichkeit des australischen Kardinals passt. Das Memorandum ist auch mit dem für ihn typischen sardonischen Witz gespickt und endet mit dem hoffnungsvollen Ziel, den Schaden wiedergutzumachen - ebenfalls ein Herzensanliegen des Kardinals. Noch wichtiger ist jedoch, dass die in dem Memorandum aufgelisteten Sorgen mit denen übereinstimmen, die der Kardinal selbst im Jahr vor seinem Tod mit engen Mitarbeitern geteilt hatte, und dass sie sich auf diejenigen konzentrierten, die ihn besonders beunruhigten: die Gesetzlosigkeit im Vatikan und die desolate Lage der vatikanischen Finanzen.

Der Autor des Textes beginnt mit einer Einschätzung, die von vielen im oder nahe am Vatikan geteilt wird - dass dieses Pontifikat »in vielerlei Hinsicht ein Desaster ist; eine Katastrophe«. Er fährt fort, daran zu erinnern, dass die Aufgabe des Nachfolgers Petri darin besteht, ein Einiger zu sein, die apostolische Tradition zu bewahren und die Lehre der Kirche aufrechtzuerhalten - eine Aufgabe, die dem Memo zufolge derzeit nicht erfüllt wird.

Er fügt hinzu, dass anstelle von »Roma locuta. Causa Finita est« (Rom hat gesprochen; die Sache ist erledigt), »heißt es heute: ‘Roma loquitur. Confusio augetur’« (Rom hat gesprochen; die Verwirrung wächst).

»Demos« listet dann die Zeiten auf, in denen der Papst angesichts der Übel in der Kirche geschwiegen hat, einschließlich der Reaktion auf den aktuellen deutschen Synodalweg, der Homosexualität und Frauenpriester fördert, und das, was der Autor als »explizit häretische« Äußerungen von Kardinal Jean-Claude Hollerich, dem Generalreferenten der globalen Synode zur Synodalität, beschreibt, der die Lehre der Kirche zur Sexualität ablehnt. Das Memorandum fordert die Glaubenskongregation auf, Kardinal Hollerich formell zu korrigieren - etwas, das auch Kardinal Pell am selben Tag, an dem Magister das Memorandum im vergangenen März veröffentlichte, öffentlich forderte.

Der Autor des Memorandums lenkt dann die Aufmerksamkeit auf das, was viele für den Kern der aktuellen kirchlichen Krise halten: Dass Christus nicht mehr im Zentrum der Kirche steht. »Das christozentrische Erbe des heiligen Johannes Paul II. im Bereich des Glaubens und der Moral wird systematisch angegriffen«, heißt es in dem Memorandum, das eine »Verwirrung über die Bedeutung eines strengen Monotheismus« feststellt und eine Entwicklung hin zu einem »nicht ganz so ausgeprägten Pantheismus«, sondern zu einer »hinduistischen Variante des Panentheismus« kritisiert.

Kardinal Pell hatte sich während der Amazonas-Synode 2019 mehrfach abfällig über die Verehrung der Pachamama-Statuen im Vatikan geäußert. In dem Memorandum stellt der Autor unverblümt fest, dass »Pachamama götzendienerisch ist«, fügt aber hinzu, dass »sie vielleicht ursprünglich nicht als solche gedacht war.«

Das Memorandum listet dann acht Bereiche auf, in denen es »mangelnden Respekt vor dem Gesetz im Vatikan« gegeben habe, was zu einem »internationalen Skandal« geworden sei. Das Hauptaugenmerk lag auf dem Londoner Immobilienskandal, der dem Vatikan Verluste in Höhe von 140 Millionen Euro einbrachte.

Kardinal Pell, der aus erster Hand erfahren hat, dass er Opfer von schwerem juristischen Unrecht geworden ist, weil er mehr als ein Jahr lang in Einzelhaft saß, bevor das höchste australische Gericht im Jahr 2020 seine frühere Verurteilung wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs zweier Ministranten aufhob, hatte gegenüber Freunden und Verbündeten häufig seine Besorgnis über den Prozess im Vatikan geäußert, der sich um das Londoner Immobiliengeschäft drehte. Und trotz seiner öffentlichen Meinungsverschiedenheiten mit einem der Angeklagten, Kardinal Angelo Becciu, bestand er darauf, dass der italienische Kardinal einen fairen Prozess und ein ordentliches Verfahren erhalten sollte.

Kardinal Pell hatte sich auch besorgt über das Abhören von Telefonen im Vatikan geäußert, das er aus erster Hand erfahren hatte, als er als Präfekt des Wirtschaftssekretariats Wanzen in seinen Büros und seiner Residenz entdeckte. Er war auch vehement gegen die Razzia im Juni 2017 in den Büros des ehemaligen Rechnungsprüfers des Vatikans, Libero Milone, und vermutete, dass Beweise gegen ihn gefälscht und ihm etwas angehängt worden war, weil er Korruption aufgedeckt hatte.

Der australische Kardinal war auch von der vorzeitigen Beendigung der ersten externen Prüfung des Vatikans im Jahr 2016 überrascht und behauptete stets, dies sei deshalb geschehen, weil dadurch Korruption im Staatssekretariat aufgedeckt werden sollte.

In seinem letzten Kommentar, der posthum in der britischen Zeitschrift Spectator am 11. Januar veröffentlicht wurde, wies Kardinal Pell auch auf die Gefahren hin, die mit der Synode über die Synodalität verbunden sind, und beschrieb die Synode selbst als einen »giftigen Albtraum«, von dem sich die Kirche »befreien muss«.

Er wies auf die zunehmende Verwirrung darüber hin, was Bischofssynoden eigentlich tun sollen, und sagte, die Synoden müssten sich entscheiden, ob sie »Diener und Verteidiger der apostolischen Tradition über Glauben und Moral« seien oder ob sie »ihre Souveränität über die katholische Lehre geltend machen.«

In diesem letzten veröffentlichten Kommentar drängte er darauf, dass das ganze Volk Gottes, insbesondere die Bischöfe und der Papst, die Aufgabe übernehmen sollten, die Lehre des Arbeitsdokuments der kommenden Synode zu beurteilen. Für die Bischöfe, schrieb Kardinal Pell, »gibt es Arbeit zu tun, in Gottes Namen, eher früher als später.«

Zusammengenommen bieten sowohl der Spectator-Artikel als auch das »Demos-Memorandum« eine starke Kritik am gegenwärtigen Pontifikat, aber auch einen Weg zu einer echten Reform, die in Christus, der Klarheit der Lehre und der apostolischen Tradition wurzelt. Dies waren die Prioritäten von Kardinal George Pell, insbesondere mit Blick auf das nächste Konklave.