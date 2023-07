"Wanderwitz (CDU) will komplettes AfD-Verbot durchsetzen"

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

19.07.2023 - 11:48

Dem sitzt doch auch "nur" die Angst im Nacken. Der sieht seine Felle davonschwimmen und damit seinen bestbezahlten Posten, wenn die AfD in Sachsen MIT am Machthebel sitzen würde. Der ist doch nur einer von vielen hasserfüllten rotgrünen Typen, die nichts können, außer Politik gegen das Volk zu machen und dafür zu sorgen, dass nicht der kleinste Rest an Demokratie - auch nicht in Sachsen - erhalten bleibt. Der und Kretschmer passen zusammen wie 2 alte Latschen, mit denen die auf des Volkes Rechten herumtrampeln, um diese gänzlich zunichte zu machen.

Die sächsische CDU hat fertig. Das weiß insbesondere auch diese rotgrüne CDU in Sachsen. Und deshalb versuchen die jetzt alles wahnWITZIGE zu veranstalten, um sich an der Macht halten zu können.

Von den immer mehr werdenden mit Verstand ausgestatteten und die Realität erkennenden und durchschauenden Sachsen kriegen die aber per Wahlstimme nächstes Jahr mächtig eine hinten reingetreten - und DAS weiß nicht nur dieser WAHNWITZIGE sehr genau! Und daher wüten ALLE Altparteien immer mehr gegen die AfD, was aber genau DAS bewirkt, dass die AfD immer mehr an Wählern gewinnt. Und DAS völlig zu Recht!