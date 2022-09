Wärmepaten und grüner Sex statt Heizung in Berlin

Ehrenamtliche Wärmepaten für a) technische und b) körperliche Kuschelwärme

Je nach Gusto des Besteller**/in kann diese/r kann gewählt werden zwischen körperlicher oder rein technischer Wärme. Beides wird im rot-rot-grünen Berlin per Lastenfahrrad ins Haus geliefert. Zunächst zum innovativen Teil der Fürsorge. Kalte Wohnungen, so berichten auch die dem Diktat der besten Regierung aller Zeiten nahestehenden Wissenschaftler, wirke sich negativ auf Blutzirkulation an Leib und Gliedern (plural) aus. Insbesondere würde auch das Denkvermögen in Mitleidenschaft gezogen, was nach einhelliger regierungsamtlicher Meinung jedoch keinen der Demokratie abträglichen Einfluss auf Tagesschauseher ausüben würde.