Von 143 Euro auf 1.515 Euro: Immer mehr Bürger verzweifeln am Heizkostenabschlag

27.09.2022 - 09:28

Bei der Bundestagswahl 2021 hätten die Deutschen die Chance gehabt, die Altparteien abzuwählen. Das wollten sie in sog. demokratischer Mehrheit nicht, daher hält sich mein Mitleid in Grenzen. Den Freitagshüpfern bzw. -hüpferinnen tut es vielleicht mal ganz gut, wenn sie die Folgen der Lügen, auf die sie hereingefallen sind, spüren. An der Reaktion der deutschen MSM auf die Wahl in Italien und der Zustimmung von weit mehr als 50% zu den Altparteien in Deutschland kann ich nur folgern: Diesem Volk scheint es noch immer viel zu gut zu gehen, und Energie ist bei uns offenbar noch immer viel zu billig.



God bless the Trump !