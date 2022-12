Viktor Orbán: »Schließt das EU-Parlament«

Der ungarische Premierminister Viktor Orbán will, dass das derzeitige EU-Parlament abgeschafft und durch eine neue gesetzgebende Versammlung ersetzt wird, die sich aus nationalen Delegierten aller EU-Länder zusammensetzt.

Grund dafür ist die Aufdeckung weit verbreiteter Korruption im Parlament. Orban schlägt vor, das derzeitige EU-Parlament durch ein neues System zu ersetzen, bei dem die nationalen Regierungen ernannte Delegierte nach Brüssel und Straßburg entsenden. Er hebt hervor, dass das Parlament von einem Korruptionsskandal betroffen ist, bei dem linke EU-Mitglieder Bestechungsgelder von den katarischen Behörden angenommen haben.

Nach einer Operation der belgischen und italienischen Polizei, bei der in Brüssel 1,5 Millionen Euro in bar in den Koffern amtierender und ehemaliger EU-Abgeordneter gefunden wurden, darunter die Abgeordnete und Sozialdemokraten Eva Kaili, wurden vier Personen wegen Korruption und Geldwäsche angeklagt. Orban sagte, die Reform des EU-Parlaments sei der einzige Weg, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die EU nach dem Skandal wiederherzustellen.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Ermittlungsbehörden soll es sich bei der Gruppe um Kaili lediglich um die Spitze des Eisbergs handeln. Derzeit gehe man davon aus, dass die Korruption in den Reihen der EU-Parlamentarier bis hoch ins Präsidium viel weiter verbreitet ist. Deswegen werde man nicht nachlassen, die Ermittlungen fortzuführen, unabhängig von Herkunft und Funktion der betroffenen Personen.

Derlei offensive Äußerungen der Ermittler lassen darauf schließen, dass es bereits ausreichende Anhaltspunkte für weitere Fälle von Korruption, Bestechung und Vorteilsnahme vorliegen. Über den Köpfen korrupter deutscher Parlamentarier schwebt der §331 StGB, der als Tatbestandsmerkmal explizit auch europäische Amtsträger einschließt. Die Luft könnte da für die eine oder den anderen recht eng werden.