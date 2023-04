Vierthäufigster Jungenname in Europa 2021: »Mohammed«

Eine Zusammenstellung von Namensstatistiken aus europäischen Ländern zeigt, dass Mohammed 2021 der vierthäufigste Name für neugeborene Jungen auf dem Kontinent war. Dennoch gibt es Ideologen, die behaupten, eine Islamisierung fände nicht statt.

Euronews hat eine Liste der beliebtesten Namen in Europa im Jahr 2021 zusammengestellt. Während in Deutschland, Großbritannien und Schweden der Name Noah für Jungen am häufigsten gewählt wurde, steht in Europa insgesamt der Name Lukas (in verschiedenen Schreibvarianten) auf dem ersten Platz. Ihm folgen - selbstverständlich auch in verschiedenen Varianten - die Namen Alexander auf Rang zwei und Oliver auf Rang drei. Auf dem vierten Rang folgt dann bereits der aus dem Islam stammende Name Mohammed in seinen zahlreichen Varianten.

Mohammed ist der Gründer des Islam und gilt dort als Prophet und Gesandter Gottes. Mohammed war Führer des religiösen, sozialen und machtpolitischen Islam. Diese Zusammenlegung der verschiedenen Bereiche zeigt, dass der Islam von Beginn seiner Existenz an keine reine Religion war, sondern eine Ideologie. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Der Koran, die Grundlage des Islam, verlangt von seinen Angehörigen die Verbreitung dieser Ideologie - mit allen Mitteln. Dazu gehört auch die Versklavung, Vertreibung und die Tötung Andersdenkender. Vor allem die Christen sind für den Islam das Feindbild Nummer Eins, während man den Juden gegenüber hier und da noch eine gewisse Toleranz walten lässt; auch wenn die Existenz des Staates Israels nach wie vor in Abrede gestellt oder in unschöner Regelmäßigkeit zur Vernichtung Israels aufgerufen wird.

Wenn nun in Europa, das in vielen Staaten auf einer abendländisch-christlich-jüdischen Kultur aufgebaut ist, der Name Mohammed bei neugeborenen Jungen am vierthäufigsten auftaucht, dann zeigt das klar an, dass Europa immer weiter islamisiert wird. Wer das ernsthaft bestreiten will, der verschließt aus ideologischen Gründen die Augen vor den Realitäten.

Bei den neugeborenen Mädchen lagen auch 2021 die »typischen Namen« vorne: Sophia führte vor Hanna und Maria. Mit Isabella und Amelia folgten dann auf den nächsten Rängen hingegen Namen, die in der Rangliste neu so weit vorne zu finden waren.