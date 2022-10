Vier Bundesländer fordern von Lauterbach Ende der Impfpflicht im Gesundheitssektor

Die drei Landesgesundheitsminister Petra Köpping (SPD), Klaus Holetschek (CSU) und Heike Werner (Linke) haben in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach appeliert, die Impfpflicht in den Gesundheitsberufen aufzuheben. Dem hat sich auch der baden-württembergische Ressortchef Manne Lucha (Grüne) angeschlossen. Es ist also ein parteiübergreifender Appel an die Ampel-Regierung [siehe Bericht »Welt«].