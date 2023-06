Verleumdungskampagne des DIMR gegen die AfD

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) veröffentlicht passend zu den hohen Umfragewerten für die AfD eine Studie, mit der die AfD aufs übelste verleumdet werden soll. Bei einem Blick auf dieses Institut und einige seiner Kuratoriumsmitglieder verwundert diese Studie dann kaum noch.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) ist eine Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Berlin. Der eingetragene Verein wurde am 8. März 2001 gegründet. So weit, so neutral. Die Richtlinien für die inhaltliche Arbeit des Deutschen Instituts für Menschenrechte werden von einem Kuratorium festgelegt. So weit auch noch unverdächtig. Bei einem Blick auf die Zusammensetzung des für die inhaltliche Ausrichtung verantwortlichen Kuratoriums wird allerdings schnell klar, wohin die Reise bei DIMR geht, welche Ziele verfolgt werden und wie »wertvoll« die Aussagen und Inhalte bestimmter Studien sind. Wie zum Beispiel bei der aktuellen Studie, die nichts anderes als eine einzige üble Verleumdungskampagne gegen die AfD ist.

Auf die gewonnenen »Erkenntnisse« jener Studie einzugehen, lohnt nicht. Es ist eine einzige Aneinanderreihung von Hetz- und Hasspassagen, gepaart mit an den Haaren herbeigezogenen angeblichen Belegen sowie nicht minder haarsträubenden Falschaussagen. Mit einem einzigen Wort: Fake News!

Deswegen ist der Blick auf die Kuratoriumsmitglieder wesentlich interessanter und viel aussagekräftiger. Da tummeln sich Altparteienvertreter und Repräsentanten der Berliner Ampel noch und nöcher. Genau denen geht bei den hohen Umfragewerten für die AfD samt und sonders ein bestimmer Körperteil auf Grundeis. Weil sie es nicht können (oder wollen), eine Politik, die an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtet ist, zu machen, um so - vielleicht - selbst bessere Werte bei den Umfragen zu erzielen, bedienen sie sich nun der Hilfe des DIMR. Das schreibt selbst zu seiner Studie: »Die vorliegende Analyse gibt die Auffassung des Deutschen Instituts für Menschenrechte wieder.«

Eine Auffassung ist eine Meinung; die hat oftmals mit Fakten und Tatsachen wenig bis nichts gemeinsam.