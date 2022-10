Verkehrschaos: Klima-Fanatiker terrorisieren wieder Berlin

Staus, Verkehrschaos, Unfälle, Behinderung von Krankenwagen-Einsätzen: Die chaotischen Klima-Kleber aus Berlin sorgen mit ihren sogenannten Protestaktionen für Wut und Entsetzen unter Berliner Bürgern.

In den letzten Tagen und Wochen haben die Klima-Fanatiker in der Berlin mit ihren Klebe-Aktionen, bei denen sie sich selbst festkleben, um den Verkehr zu behindern, für zahlreiche lange Staus, Verkehrschaos und Behinderungen gesorgt. Zehntausende Berliner mussten Umwege fahren, steckten in Staus fest und kamen zu spät an ihr Ziel. Stress pur! Alle, die beruflich unter Zeitdruck standen, mussten Konsequenzen hinnehmen. Presseberichten zufolge wurden durch die sogenannten Protestaktionen sogar Unfälle provoziert und Krankenwagen daran gehindert, auf dem schnellstmöglichen Weg an ihren Einsatzort zu gelangen [siehe beispielsweise Bericht der »B.Z.« oder Bericht der »BILD-Zeitung«].

Für viele Berliner ist es unzumutbar, für den Weg zur Arbeit oder nach Hause nun plötzlich 1,5 Stunden statt eine halbe Stunden zu benötigen. Doch all das lässt die Klima-Fanatiker völlig kalt. Auch dass die Autos in den Staus und über die Umwege viel mehr Benzin verbrauchen CO2 ausstoßen, scheint die Chaoten nicht abzuschrecken. Wann werden endlich die Taten der Klima-Fanatiker als das tituliert, was sie wirklich sind: Terrorismus! Damit muss Schluss ein!