USA: Schon drei Banken haben 2023 Insolvenz angemeldet

Der Zusammenbruch von drei US-Banken im Jahr 2023 hat bereits die Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 zusammen übertroffen, so die von Michael Snyder in Zerohedge zitierte Studie.

Die Signature Bank und die Silicon Valley Bank brachen beide im März zusammen, die First Republic Bank folgte am 1. Mai. Auslöser für die Kapitalflucht war ein Bank-Run, bei dem Kunden ihr Geld abhoben, weil sie kein Vertrauen mehr in die Bank haben. Die Krise ist nicht auf die USA beschränkt, und die Europäer haben laut Reuters begonnen, Milliarden von britischen und europäischen Banken abzuziehen.

Mindestens 200 US-Banken mit einem Vermögen von über 300 Mrd. USD sind vom Zusammenbruch bedroht, d. h. der Marktwert ihrer verbleibenden Vermögenswerte würde nicht ausreichen, um alle versicherten Einlagen zurückzuzahlen, wenn es zu Abhebungen käme. Der Rückgang der Vermögenswerte der Banken hat ihre Anfälligkeit für den Ansturm nicht versicherter Einleger erhöht.

Die Untersuchung zeigt, dass »der Rückgang der Vermögenswerte der Banken die Fähigkeit der Banken, ungünstigen Kreditereignissen zu widerstehen - mit Schwerpunkt auf gewerblichen Immobilienkrediten - untergräbt«, wodurch das US-Bankensystem anfälliger wird.

Die Praxis der Informationskriegsführung ist durchweg schmachvoll. Sowohl die Banken als auch Präsident Joe Biden haben der Öffentlichkeit versichert, dass es keinen Grund zur Besorgnis gebe. Diese Äußerungen sind vor dem Hintergrund zu verstehen, dass Gerüchte - insbesondere wenn sie der Wahrheit entsprechen - für das Vertrauen in die Banken tödlich sein können.

»Die Wahrheit ist, dass das Drucken von Geld, das durch Schuldenversprechen gestützt wird, ein Schnäppchen ist - für die Bevölkerungen, die dafür bezahlen. Es ist erstaunlich, dass der Westen wieder einmal von einer großen Finanzkrise bedroht ist. Die jüngsten Exzesse bei der staatlichen Kreditaufnahme - für Kriege, wirtschaftliche ‚Anreize‘ und die tragische Zerstörung der Freiheit, die der Lockdown war - tragen nicht die ganze Schuld. Das auf Schulden basierende System ist in den USA seit über einem Jahrhundert im Einsatz. Die Praxis, Geld gegen Zinsen zu verleihen, ist die Ursache für diese Krise - und viele andere - die unsere Massengesellschaft plagen,« wie Frank Wright auf LifeSiteNews kommentiert.