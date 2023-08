USA: Neues Buch gegen die Woke-Ideologie sorgt für Furore

Wie die kritische Rassentheorie die amerikanischen Schulen infiltriert hat und warum sie zurückgewonnen werden müssen.

Kenny Xu, ein prominenter Enthüllungsjournalist, der für seine Berichterstattung über den Fall Students for Fair Admission vs. Harvard bekannt ist, hat mit seinem neuesten Werk School of Woke: How Critical Race Theory Infiltrated American Schools and Why We Must Reclaim Them. Dieses fesselnde Buch bietet eine umfassende Untersuchung des zersetzenden Einflusses der Critical Race Theory (CRT) auf das amerikanische Bildungssystem.

In School of Woke verwebt Xu geschickt persönliche Erfahrungen mit gründlichen Recherchen, um die Ursprünge und die Entwicklung der CRT zu analysieren und sie bis zu ihren Wurzeln in den Eliteschulen der 1970er Jahre zurückzuverfolgen. Der Autor erklärt geschickt, wie diese Ideologie Bildungsinstitutionen durchdrang, angetrieben von einer Kombination aus Gruppendruck, Anerkennung und der Unterdrückung abweichender Standpunkte. Auf diese Weise deckt er die alarmierende Erosion der Bildungsqualität auf, die durch die Auferlegung der CRT-Prinzipien verursacht wurde.

Das Herzstück von Xus Erzählung liegt in seiner Darstellung der Kämpfe, die in Schulen wie den Loudoun und Fairfax County Public Schools in Virginia sowie der Santa Barbara High School in Kalifornien ausgetragen werden. Mit lebendigen Details und Inbrunst beleuchtet Xu, wie diese Institutionen zu ideologischen Schlachtfeldern wurden und enthüllt die weitreichenden Konsequenzen der Infiltration des CRT. Darüber hinaus legt der Autor die finanzielle Dynamik des industriellen Komplexes der Diversity-Beratung offen und beleuchtet die erheblichen finanziellen Ressourcen, die zur Förderung von CRT eingesetzt werden.

Ein bemerkenswerter Fall, der in dem Buch hervorgehoben wird, ist die Finanzierung der gemeinnützigen Organisation AHA! (Attitudes, Harmony, and Achievement) in Santa Barbara. Xu legt dar, wie ein bescheidener jährlicher Zuschuss von 30.000 Dollar von SB Unified eine erstaunliche Summe von 350.000 Dollar an privaten Spenden für die Dienste von AHA! einbrachte. Dieser Einblick zeigt, wie private Spenden auf der Grundlage der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für Schulbezirke genutzt werden und letztlich politische Entscheidungen beeinflussen.

Wie sein vorheriges Werk »An Inconvenient Minority« ist auch »School of Woke« von Xus leidenschaftlichem und eindringlichem Schreibstil geprägt. Seine akribischen Recherchen und seine fesselnde Erzählung bringen dem Buch eine durchschlagende Bewertung von 5 von 5 Sternen ein. Xus Aufruf zum Handeln schwingt auf allen Seiten mit und lädt die Leser ein, sich auf lokaler Ebene zu engagieren, um dem Einfluss von CRT in der Bildung entgegenzuwirken.

Mit seinem fortwährenden Engagement, den Einfluss spaltender Ideologien zu bekämpfen, ist es klar, dass Xus Arbeit weiterhin wichtige Gespräche anregen wird. Da er sich an die Auseinandersetzung mit Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusionspraktiken in medizinischen Schulen wagt, können die Leserinnen und Leser mit Spannung seine zukünftigen Beiträge zum Diskurs über Bildung und Gesellschaft erwarten. School of Woke ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden, der sich Gedanken über die Richtung des amerikanischen Bildungssystems und die Auswirkungen der CRT auf zukünftige Generationen macht.