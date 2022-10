US-Sen. Richard Black vermutet, dass Kanzler Scholz von der Sabotage wusste

Kommentare zum Artikel

Kaktus63 07.10.2022 - 10:21 Genau so wird es sein.

Kluger Mann.

werner S. 07.10.2022 - 09:58 Scholz und Habek, die Brüder im Gleingeiste, sind heimatlose Globalisten. Ihnen geht es in ihrem Größenwahn nicht um das Wohl der Deutschen, sondern um das Wohl der ganzen Welt.

Rot, Grün sind geisteskranke Weltverbesserer und Lakaien der Amis. Sie lassen immer mehr von ihren schwachsinnigen Ideen ans Licht.

Ekkehardt Fritz Beyer 07.10.2022 - 09:37 … „Nach Einschätzung des US-Senators Richard Black scheint der CIA hinter der Sabotage der Pipelines zu stecken, im Verbund mit anderen US-Departments. Er vermutet, dass Kanzler Scholz davon weiß.“ …



Ist das nicht auch ein wesentlicher Grund dafür, dass Scholz und Habeck die Deutschen vor dem Winter scheinbar gar nicht retten



- dies scheinbar aber Putin überlassen wollen???



Olaf Fröhlich 07.10.2022 - 09:30 Immer mehr wird offengelegt und aufgedeckt und das ist gut so. Der Sumpf in Deutschland ist tief und dreckig. Nicht nur die Ampelregierung, auch die davor und noch davor und so weiter hängen allesamt in diesem Sumpf. Das gute ist das es nicht mehr allzu lange dauern wird, das endlich mit diesen Verbrechern abgerechnet wird. Sie hatten alle die Chance gehabt und nie genutzt, um da nicht mitzumachen. Die Gier nach Geld und Macht hat sie dazu getrieben weiter zu machen. Sie haben keinen Tag daran gedacht, dass es auch mal für sie ein böses Ende haben könnte. Sie müssen alle zur Rechenschaft gezogen und das so schnell wie möglich!!!!

Lutz 07.10.2022 - 09:25 "Vielmehr sehe es so aus, als ob man sich auf einen Krieg mit Russland vorbereite, sei es mit weiteren Sanktionen oder anderen Mitteln."



Das würde ich auch so sehen. Der Kriegsrhetorik-Zickentanz von der Holefleisch bis zur Bonsai-Churchill (Verdammt nochmal, warum muß Politik so sexy sein?) sowie die Lieferung schwerer Waffen an den größenwahnsinnigen Penis-Clown in Kiew, der gewissenlos seine Leute verheizt und sich im ergaunerten Geld suhlt, sprechen ihre eigene Sprache.



Werte (H)Ampelmänner*innen, denkt immer an Nürnberg - Saal 600; da wird euch geholfen!!!

Heinz Becker 07.10.2022 - 09:07 Das haben die nicht ganz so schlauen Deutschen nun davon. Sie sind reihenweise auf das Trump-bashing reingefallen, haben gejubelt, als die verbrecherischen "Democrats" die Wahl manipuliert und die Biden-Marionette eingesetzt haben, sie haben 2021 die Sozen und die Grünen gewählt, und nun steht die Welt wegen Irrer am Abgrund. Und am Sonntag wählen die Niedersachsen auch noch Rot/Grün an die Regierung. Oh weh! Und die Deutschen merken es nicht einmal.



Unter Donald Trump wäre die Welt eine bessere, daher:



God bless the Trump! Now, and forever.