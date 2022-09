US-Journalist: Nord Stream-Sprengung kriegerischer Akt der USA

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

30.09.2022 - 12:42

Wer denken kann, hat schon lange erkannt, wer die schlimmsten Brunnenvergifter auf diesem Planeten sind. Es gibt so gut wie nichts, was von da kommt, was wirklich für gute Lebensqualität gebraucht wird. So gut wie alles geht zu Lasten der Umwelt, der Bevölkerung und der Länder. Gravierende Probleme kommen immer aus dieser Richtung. Wird Zeit, dass sich der Herrgott mal richtig kümmert.