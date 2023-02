Seit der Regierungszeit von Barack Obama zündeln die USA massiv in der Ukraine. Joe Biden setzt als Präsident fort, was er als Vize-Präsident unter Obama begonnen habe. Die Ukraine blutet im Krieg aus, weil sie zu wenige Personal hat. Am Ende müsste die NATO mit Militärpersonal nachhelfen. Dann gäbe es einen direkten Krieg zwischen der NATO und Russland.

Die Ukraine sei eigentlich Obamas Krieg, erklärt US-Colonel Richard Black im Interview mit dem US-amerikanischen Schiller-Institut. Unter US-Präsident Barack Obama und dessen Vize-Präsident Joe Biden führten die USA Krieg und militärische Operationen in Libyen, Syrien und vielen anderen Regionen der Welt und mischten politisch gehörig in der Ukraine mit. Aus dieser Zeit stammen die Beziehungen von Joe Biden zur Ukraine. Damals hatte die Obama-Administration viel Öl ins Feuer gegossen und Kiew immer wieder zu Provokationen gegenüber Moskau ermuntert. Und sie trugen zur Orangenen Revolution in Kiew bei. Schließlich folgte als Reaktion die Annexion der Krim durch Russland.

Es war nach Ansicht von Colonel Black hauptsächlich in dieser Zeit, in der die Amerikaner und Briten massiv Einfluss auf die Ukraine gewannen. Jetzt geht die Saat auf. Mit all den Waffenlieferungen des Westens, mit der komplexer werdenden militärischen Situation und der politischen Eskalation sowie den permanenten Waffenforderungen durch Selenskij werde die Situation immer gefährlicher. Die vielen Waffen, Panzer und gegebenenfalls Flugzeuge, die der Westen der Ukraine liefern will, werden nur wenig zur Stärkung der Ukraine, aber sehr zur Eskalation des Krieges beitragen. Die Welt müsse aufpassen, man sei niemals näher an einem Atomkrieg gewesen.