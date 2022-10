Unverschämt!! – Bundespräsident Steinmeier fährt ohne Maske Zug

Bundespräsident Steinmeier fährt munter ohne Maske mit der Bahn. Wo Herrschende früher Vorbilder waren, sind sie heute dreiste Machthaber.

Daß für Politiker besondere Gesetze gelten, oder besser gesagt: Keine, weiß man aus Diktaturen wie in Rot-China, Nord-Korea oder Russland. Doch Deutschland nennt sich Demokratie und Rechtsstaat. Will heißen: Alle sind gleich und für alle gilt das gleiche Recht.

Denkste! – Im Zug gilt eigentlich in allen Klassen eine Maskenpflicht. Im Speisewagen selbst dann, wenn man gerade nichts ißt. Was oft vorkommen kann, weil die Speisen dem Wagen wieder einmal ausgegangen sind. Und wehe, wehe, der Fahrgast wird ohne Maske erwischt. Die Bitte, eine Maskenbefreiung vorzuweisen, ist noch das Freundlichste, was passieren kann. Mitunter fliegt, wer ohne Maske fährt, auch mal aus dem Zug. Am nächsten Bahnhof, versteht sich.

Nicht so Frank-Walter Steinmeier, seines Zeichen Bundespräsident und so wie Karl Lauterbach, dessen egomanischen Panikattacken die Bürger die Maskenpflicht verdanken, Sozialdemokrat. Er sitzt im Erste Klasse-Großraumwagen und studiert maskenlos Akten. Warum auch nicht, wird er sich sagen, ich bin Bundespräsident. Für mich gelten die Bestimmungen nicht.

Außerdem könnte Steinmeier auf die Regierung verweisen. Die flog vor einigen Wochen munter maskenlos über den Atlantik. Und Frau Roth und Lang von den Grünen ließen sich beim Oktoberfest ebenfalls maskenlos ablichten.

Wie gesagt: Warum auch nicht? – Denn irgendwie müssen diese Herrschaften ja zeigen, dass sie die Mächtigen sind. Über irgendeine Art fachliche Kompetenz gelingt ihnen das sicherlich nicht. Die haben sie nicht. Und Autorität strahlen diese Lachnummern nun wirklich nicht aus. Vielleicht sollten sich die Bürger langsam überlegen, wie lange sie sich diesen Regeln noch unterwerfen. Jetzt, wo die Herrschaften demaskiert sind.