»Unsere Demokratie stand noch nie mit dem Rücken so zur Wand wie aktuell. Die WHO spielt dabei eine fatale Rolle. Die neuen ›Internationalen Gesundheitsvorschriften‹ (IHR) und der ›Internationale Pandemievertrag‹ sind absolut schädlich.«

[Siehe Videos auf Instagram HIER und TikTok HIER]

Beatrix von Storch warnt vor den neuen »Internationalen Gesundheitsvorschriften« der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem ›Internationale Pandemievertrag‹.« Denn über diese Verträge und Vorschriften kann die WHO im Falle eines »internationalen Gesundheitsnotstandes« über gesundheitspolitische Fragen quasi die Regierungsgewalt übernehmen und den Bürgern Vorschriften machen.

Beatrix von Storch schrieb auf Instagram:

Beatrix von Storch warnt, dass schon kleine Epidemien Raum zum Missbrauch durch die WHO böten, um international in die Souveränität der Länder einzugreifen. Diese Tendenzen zum Totalitarismus zeigen, dass es nicht wirklich um die Bekämpfung von Epidemien oder Pandemien gehe, sondern um die Kontrolle der Bürger in den unterschiedlichsten Staaten. Die Vorschriften können dann wie in der Corona-Zeit bis in die intimsten Lebensbereiche der Menschen vorgehen. Etwa: Wer darf das Haus verlassen? Wer darf sich mit wem treffen?

Besonders brisant: In den Exekutivrat der WHO wurde der Gesundheitsminister aus Nordkorea gewählt. Und die deutschen Altparteien, die Union und die Ampel-Parteien, haben den WHO-Plänen »für die Durchsetzungsfähigkeit der WHO im Falle einer Gesundheitskrise« zugestimmt.

