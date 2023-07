»Unruhen in Frankreich erfordern auch in Deutschland Umdenken in der Einwanderungspolitik«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

04.07.2023 - 12:25

Die AfD war ja bisher die einzige Partei, die vor den Gefahren der Übefremdung durch die gewaltfaffine Halbmondkultur gewarnt hatte (die letzten, mahnenden Stimmen in der CSU sind ja schon lange verstummt) .



Sofort wurde und wird immer von Medien und Politik unisono noch die Keule des Rassismus, der Fremden- und Isalmfeindlichkeit herausgeholt - mit der Androhung der Volksverhetzung.



Wie realitätsverweigernd, blind-multui-kulti und gefährlich solche Beurteilung der Mahner und Warner - und auch die links-populistischen Versuche, sie zum Schweigen zu bringen - in Wirklichkeit ist, das zeigt uns jetzt die außer Kontrólle geratene migrative Bürger-Kriegs-Situaltion in Frankreich mit einem riesigen Sachschaden und vielen verletzten Polizisten !!! Das ist migrative Anarchie aus der Halbmondkultur, mit der die linksradikale Anarchie ja schon seit Langem sympathisiert !!!



Wenn die Ampelm weiter an ihrer Politik der offenen Grenzen festhält, haben wir nämlich schon sehr bald hier ebenfalls französische Verhälnisse - und die drohen eben nicht durch die 1 Mio. ukrainischen Kriegsflüchtlinge !!! -



Das müsste doch jedermann nun endlich erkennen, welche Gefahr für Land und Leute von der heidnischen Halbmondkultur ausgeht - und der Kreis der Gefährder geht weit über den harten IS-Kern und die riesigen migrativen Clan-Netzwerke hinaus - das ist eine ganze migrative Jugendbewegung - immer und immer wieder mit muslimischem Background !!!



Statt endlich die Grenzen zu schließen und Kriminelle aus dieser Halbmond-Gewaltkultur konsequent abzuschieben (und Passfälschung, Identitäts-Verschleierung und Sozialbetrug sind doch genauso kriminell) und die Zahlungen für Geduldete endlich auszusetzen wie in anderen europäischen Ländern, rätseln schon die Ersten wohl ganz deutschlandfeindliche (?) Fanatiker, wie man die AfD endgültig mundtot machen oder sogar verbieten könnte !!! Ist das selbstzerstörerisch !!!



Die potenzielle migrative Anarchie bauchpinseln und ihr huldigen und die besorgten Mahner aus der Politlandschaft verscheuchen !!! Das ist völlig irrational, schon etwas abartig, fast pervers und krank, wenn nicht sogar nicht mehr ganz normal, also geistesgestört (?) zu nennen - oder ???



Die neuste Medien- und Politlüge, "die AfD hätte ja gar kein Wahlprogramm", könne also gar keine Regierungsverantwortung übernehmen. Hä ???



So langsam wacht das Volk nämlich nach und nach auf, wer hier eigentlich noch die Interessen des Volkes vertritt und wer schon lange nicht mehr, sondern eher gegen die eigene Bevölkerung arbeitet, sie drangsalieren und bevormunden will - gegen ihren Willen !!!