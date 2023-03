Universität Bonn trennt sich von Ulrike Guérot nach einem Plagiatsvorwurf

Gegenüber der Presse bestätigte die Universität Bonn arbeitsrechtliche Schritte gegen Ulrike Guérot eingeleitet zu haben. Der Dozentin, die in Bonn seit 2021 die Professur für Europapolitik innehatte, wird vorgeworfen, in einem nicht-wissenschaftlichen Buch plagiiert zu haben. Das Buch war 2016 erschienen und trägt den Titel »Warum Europa eine Republik werden sollte«. Die Plagiatsvorwürfe stammen von einem Trierer Germanisten, der Guérot in mehreren Gastbeiträgen für die FAZ großflächiges Abschreiben beziehungsweise die Nichtkennzeichnung von Zitaten vorwarf.

In der Tat war die Publizistin in den letzten Jahren mit mangelnder Linientreue zum Regierungskurs und dem Aussprechen tabuisierter Wahrheiten aufgefallen. Erst letztes Jahr hatte sie ihr Buch »Wer schweigt, stimmt zu« veröffentlicht, in dem sie mit den antifreiheitlichen Corona-Maßnahmen der Regierung hart ins Gericht ging und einen internationalen Strafgerichtshof für die in der Pharmabranche tätigen Verantwortlichen einforderte. Guérot wurde daraufhin von den Medien als Querdenkerin beschimpft, die Verschwörungstheorien bediene.